Espacio. El lugar reabrió tras años de abandono.Cortesía

Guayaquil recupera el parque Viernes Santo tras cinco años cerrado por inseguridad

El Municipio inauguró el Polifuncional DASE Viernes Santo, con apoyo de tres agencias de la ONU

El acecho de la delincuencia mantuvo cerrado por cinco años el parque acuático Viernes Santo, ubicado en la ciudadela La Fragata, sur de Guayaquil.

En marzo de 2025, EXPRESO expuso el deterioro de este espacio: puertas con candado, áreas llenas de maleza, zonas usadas como bodegas y presencia de grupos criminales.

Sin embargo, este viernes 7 de noviembre, el Municipio de Guayaquil anunció la recuperación del lugar con la inauguración del Polifuncional DASE Viernes Santo.

Tras más de cinco años cerrado por inseguridad y abandono, el parque fue intervenido mediante un modelo integral diseñado durante año y medio con el apoyo técnico de tres agencias de la ONU: PNUD, ONU Mujeres y ONUDC”, informó el Cabildo, liderado por Aquiles Álvarez.

El alcalde destacó que el sitio ahora ofrece servicios municipales y atención psicológica, además de espacios deportivos.

“Tenemos la atención de Pro Animal, espacios para el deporte y, lo más importante, recuperamos un espacio que todos creían perdido”, enfatizó Álvarez.

VIERNES SANTO PARQUE SUR GUAYAQUIL
El Municipio de Guayaquil reabre el parque Viernes Santo como centro polifuncional.Cortesía

El Municipio detalló que en esta primera etapa, el Polifuncional DASE Viernes Santo ofrece talleres de bisutería, belleza, arte, danza y pintura, además de bailoterapia, juegos acuáticos, atención psicológica y veterinaria, e incluye la primera escuela municipal de boxeo de Guayaquil.

Segunda fase tendrá inversión de $300.000

Mientras que en la segunda fase contempla la construcción de un sendero comunitario, un área social y una zona de parrillas, con una inversión total de $300.000.

