Emprender en redes: la estrategia de marca personal de Paola y Gabriela Andrade

De empezar con deudas y cuentas en cero a enseñar cómo construir una marca personal sólida en internet.

Vibrante y magnética. Así es la energía de las gemelas Paola y Gabriela Andrade que, desde que las conoces, descubres que su personalidad relajada y divertida en redes sociales es exactamente la misma en la vida real. No interpretan un personaje ni se escudan en filtros; destacan por una autenticidad natural que trasladan cada día al mundo digital, donde hoy son referentes en estrategia de marca personal y crecimiento en redes en Guayaquil.

Con más de 400 mil seguidores en conjunto, las emprendedoras de 31 años comparten con EXPRESIONES los secretos que las han llevado a volverse virales, cómo cualquiera puede aplicar esas estrategias si decide apostar por su propia marca y de qué manera han construido una comunidad que no solo las sigue: las escucha.

Paola y Gabriela Andrade trabajan juntas desde los 19 años. VANESSA TAPIA

Escuela del emprendimiento

Su camino en las redes no empezó por vanidad o búsqueda de fama, sino por sus ganas de emprender. A los 19 años, crearon su primer negocio juntas, After School, un centro de nivelación académica que comenzó en la sala de su casa enseñando a niños y adolescentes.

Luego, a los 25, nació Hello Foodie, una marca de pan de banano que llegó a distribuirse en 80 puntos de venta. Hasta que a los 26, decidieron crear Mindlab, un espacio enfocado en desarrollo personal digitall y crecimiento en redes.

“Nuestra mayor escuela siempre ha sido el emprendimiento. Aunque al principio las usábamos para captar más clientes, la verdad es que no las sabíamos aprovechar ni utilizar de forma constante”, cuenta Gabriela. Por eso, desde hace aproximadamente tres años decidieron centrar todo su tiempo y esfuerzo en la enseñanza y creación de contenido, lo que les ha permitido profesionalizar su mensaje, estructurar metodologías y acompañar a cientos de emprendedores en procesos reales de crecimiento.

Si una cae, la otra sostiene

Trabajar en dupla no siempre ha sido sencillo, aunque hoy lo digan con una sonrisa. “Cada una ha atravesado situaciones que la otra no, y eso nos ha dado una enseñanza a ambas. Cuando a una se le apaga el diamante interno, la otra lo pule”, confiesa Gabriela.

Es que, ser gemelas y socias durante sus 20s fue, muchas veces, como vivir frente a un espejo permanente. Cada decisión implicaba acuerdos, desacuerdos y conversaciones incómodas. “Emprender no es fácil, no es un camino de rosas. Da mucho miedo, porque ver resultados toma tiempo. Hemos fracasado muchas veces, pero para lograr el éxito, hay que caer varias veces”, dice Paola.

“En la incomodidad está la expansión” Gabriela Andrade

De un antojo a un negocio viral: la historia de Jennifer Peterson y Crookie Bomb Leer más

¿Cuál ha sido uno de los momentos más difíciles en su camino en redes?

Paola: El año pasado mi cuenta estuvo totalmente restringida, estaba estancada en 30 mil seguidores. Instagram me limitó por ser muy repetitiva y demasiado promocional con mi contenido, y mis reels no estaban llegando a nadie. Caí en un momento difícil. No sabía qué hacer, incluso pensé en buscar trabajo porque sentía que estaba en un hueco.

¿Cómo se levantó y replanteó su estrategia?

P: Gabriela me ayudó a sostenerme, pero yo ya sabía que de ahí iba a salir mejor. De los huecos es donde uno realmente crece. Empecé a buscar cómo solucionar el problema, cambié mi estrategia y todo empezó a moverse. Las dos nos pusimos a investigar, a probar y a crecer. Nos dimos cuenta de que el éxito no es suerte, es metodología. Cambiamos de una estrategia de ventas, a una estrategia de posicionamiento.

Entre sus metas para el 2026, está seguir creciendo su academia digital. VANESSA TAPIA

Si tuvieran que empezar desde cero, ¿harían algo diferente?

Gabriela: No, el camino sería exactamente el mismo. Incluso en esos momentos en los que nos estafaron, teníamos la cuenta en cero y deudas acumuladas. Esas pérdidas fueron las que nos enseñaron, nos obligaron a mejorar y nos hicieron más estratégicas. Cada caída tuvo un propósito.

¿Cómo se enfrentan a la tentación de tirar la toalla?

P: Ha habido mil veces en las que hemos querido rendirnos, y todo el que ha emprendido conoce esa sensación. Muchas veces nos preguntábamos por qué no fuimos “normales” y tomamos un trabajo de oficina. Pero nos obligamos a no tener un plan B. Siempre nos ha gustado ponernos metas y superarnos derribando nuestras propias barreras y miedos internos. En la incomodidad está cualquier expansión.

Tips extras

Usar música en tendencia, saturar de hashtags o compartir el reel en historias no garantiza mayor alcance y, mal ejecutado, incluso puede afectar el rendimiento del contenido.

Depender excesivamente de la pauta puede limitar la capacidad de una cuenta para viralizarse de forma orgánica. Eso hace que solo el contenido pagado logre alcance real.

Estrategia antes que bailes en TikTok

Si nadie ve mi contenido, ¿se puede revertir?

Paola: Claramente se puede, porque yo pude hacerlo. Es justo ahí cuando hay que aplicar una estrategia de retención. La gente pasa horas en el celular y elige quedarse con quienes saben contar una historia o enseñar algo de forma interesante. Lo esencial es preguntarte cómo puedes ser honesto con tu comunidad y cómo puedes ayudar a resolver un problema real.

¿Es mejor crear contenido en muchas áreas o enfocarse en pocos pilares?

Gabriela: Recomiendo enfocarse en tres pilares (dos temas centrales y uno sobre ti). Intentar abarcar demasiados temas termina confundiendo a la audiencia. En mi caso, mis dos pilares principales son la marca personal y la mentalidad. Y el tercero siempre soy yo. Si no hablas de ti, la gente no logra conectar contigo. Mientras más auténtico eres, más confianza generas. Y cuando hay confianza, hay conexión… y también ventas.

Ambas suman más de 400 mil seguidores en redes sociales. VANESSA TAPIA

¿Qué red social se debe usar?

Paola: Instagram es la plataforma más sólida para vender y construir comunidad. YouTube destaca por su valor educativo, porque es un espacio ideal para consumir contenido como documentales y entrevistas aportan conocimiento y perspectiva. Y TikTok facilita el crecimiento rápido y la visibilidad ante nuevas audiencias.

Tu embudo de ventas en 3 tips

1. Genera tráfico. Los reels en Instagram deben enfocarse en atraer nueva audiencia, no solo en hablarle a la comunidad actual.

Para lograrlo es esencial tener un buen gancho inicial, mantener un pico de interés, aportar información en tips o pasos concretos, compartir un aprendizaje y cerrar con un llamado a la acción claro, como invitar a seguir la cuenta para aprender más.

2. Haz una conexión. Publicar de tres a cinco historias al día con estructura estratégica permite generar interés y aportar valor.

3. Finaliza la venta. El mensaje directo es con el que se concreta la conversión.

Puede darse a través de una llamada, un audio, un texto personalizado o el envío del enlace de pago cuando la persona ya está lista para adquirir el servicio o producto.

Sobre ellas

Paola fue Estrella de Octubre 2019.

Ambas son estrategas de marca personal.

Están certificadas en Meta Ads y son coaches emocionales.

Su camino en las redes no empezó por vanidad o búsqueda de fama, sino por sus ganas de emprender. VANESSA TAPIA

¿Quieres acceder sin límitess a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!