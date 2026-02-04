Paola Argoti: creadora de contenido apasionada por la moda y el diseño de interiores

Parte de su impacto en redes , está en la relación que ha construido con su comunidad, formada mayormente por mujeres.

Las piezas vintage son parte central de su forma de vestir, incluso antes de que se convirtieran en tendencia.

Para Paola Argoti, la moda no se queda en el clóset y el diseño no termina en las paredes. Todo se fusiona y todo se conecta con una naturalidad única que nace de su forma de ver el mundo, de su sensibilidad estética y de su atención al detalle.

A sus 32 años, está diseñadora gráfica industrial, especializada en diseño de interiores y branding, ha logrado unir dos pasiones que, a simple vista, podrían parecer distintas, pero que en su día a día fluyen con naturalidad: la moda y el diseño de interiores.

El origen de su voz creativa

El camino de Paola en la creación de contenido comenzó mucho antes de que las redes sociales fueran sinónimo de ingresos o trabajos para influencers. “Llevo aproximadamente ocho años y empecé cuando todavía no existía el boom de las influencers. Lo hacía por amor al arte, por contar lo que en ese momento me gustaba”, cuenta.

Actualmente, suma una comunidad de más de 40 mil seguidores y sus pilares de contenido están claros: moda, hogar y estilo de vida, siempre con la autenticidad como eje central. “La moda, la decoración y el arte son una forma de expresión, así como conozco mi estilo al decorar, conozco muy bien mi estilo al vestir desde que era muy joven. Si tú me ves en persona y me escuchas en mis videos, es la misma voz, la misma persona”, afirma.

Por eso, los temas de sus videos son variados y al seguirla, podrá ver desde una selfie casual frente al espejo hasta un look cuidadosamente estilizado, mostrando distintas formas de expresión con las que muchas mujeres se sienten identificadas.

Una comunidad que crece con ella

Parte del impacto de Paola como creadora de contenido, está en la relación que ha construido con su comunidad, formada mayormente por mujeres. “Es lindo porque yo también he crecido con ellas porque comencé en redes mientras estaba en la universidad y ahora estoy casada. Me han visto evolucionar, y para mí es un privilegio que me sigan dando ese espacio”, comenta.

Además, lejos de ver las plataformas digitales como un espacio de competencia, Paola cree que su autenticidad es lo que la hace destacar positivamente entre las demás creadoras de contenido. “Siempre hay espacio para todas, porque cada una tiene una voz diferente”, afirma.

"Siempre he creído que diseñar una pieza o un espacio con intención es dejar el mundo un poquito mejor de lo que lo encontraste”. Paola Argoti, diseñadora y creadora de contenido

Looks con historia y personalidad

El estilo personal de esta fashionista tiene la mezcla perfecta entre clásico, chic e irreverente. Las piezas vintage son parte central de su forma de vestir, incluso antes de que se convirtieran en tendencia. Es que para ella, no se trata de lucir looks que se pueden ver en un maniquí de una tienda, sino de crear combinaciones que siempre incluyan una pieza que cuente una historia. “Las piezas vintage son tesoros que hacen cada look único y conectan de forma genuina. Ese es mi sello y cuando entras a mi casa, entiendes que la forma en la que me visto, es igual a la forma en la que habito mis espacios. Me gusta ser auténtica y no usar solo lo que está de moda”.

Con el tiempo, Paola también afirma que su forma de expresarse a través de la moda ha madurado, y ahora luce frecuentemente hombreras, diversidad de texturas, estampados y colores vivos como el amarillo, llevándolos con un estilo más elegante y clásico, sin perder su identidad. “Para mi, la moda y el diseño son una forma de expresar quien eres. Soy fan del dorado. Siempre uso muchos anillos junto a mis uñas largas. Por eso, tengo una mezcla de piezas con un toque vintage y con personalidad”.

Datos claves



Su diseñadora de interiores favorita es Kelly Wearstler.

Su material preferido para decorar un espacio es el papel tapiz.

Le gusta diseñar los espacios olvidados como la lavandería, el baño y la cocina.

Infaltables con intención

Hablar de básicos no siempre significa usar las mismas prendas que los demás. Así lo comenta Paola, porque más allá de las fórmulas rígidas del armario cápsula, lo importante es elegir piezas que permitan expresarse y transformar un look sin esfuerzo. “No se trata de tener mucho, sino de saber usar bien lo que se tiene y apostar por compras inteligentes que acompañen distintos momentos”. Entre sus infaltables están:

Accesorios: especialmente los aretes, capaces de elevar incluso un look total black.

Botas: Un calzado versátil que funciona con jeans, vestidos, faldas o looks sastre, sin importar el tipo de cuerpo.

Abrigos: más allá del clásico negro, anímese a elegir uno con texturas o materiales que aporten carácter y estilo al outfit.

Crear espacios con propósitos

Su amor por el diseño de interiores no apareció de un día para otro. Mucho antes de que se convirtiera en un proyecto formal, ya decoraba espacios de forma intuitiva. “Todos nacemos con talentos naturales y es importante descubrirlos y apostar por ellos, porque ahí está la señal, tu propósito”, reflexiona.

Ya durante la pandemia, decidió dar el paso y crear oficialmente su estudio de diseño, Heirloom Haus, con el que comenzó haciendo camas y con el tiempo, el proyecto fue creciendo hacia propuestas más integrales que incluyen accesorios, alfombras, piezas personalizadas e incluso la remodelación completa de distintos espacios del hogar.

Además, Paola asegura que cada proyecto que realiza cuenta con el 100% de su concentración y pasión porque se enfoca en conectar con sus clientes y conocerlos a profundidad para crear un espacio que genere un impacto positivo en sus vidas. “Muchos me han dicho que no solo les cambié la sala, sino la vida. Eso me llena el corazón y siempre doy lo mejor de mi en cada proyecto. Valoro mucho que confíen en mí, me dejen entrar a sus hogares y me permitan tomar decisiones creativas”, comparte con emoción. Y es justamente ahí, en esa conexión, donde encuentra la razón más profunda de lo que hace.

Consejos para el hogar

La decoración del hogar ya no se trata de seguir fórmulas perfectas ni copiar espacios sin alma. Hoy, más que nunca, los hogares deben sentirse vividos, personales y coherentes con quien los habita. La experta aconseja:

Atrévase a reflejar su personalidad. Los espacios completamente blancos y sin carácter están quedando atrás. Perderle el miedo al color, a las texturas y a las mezclas permite que el hogar hable de quien lo vive.

No se guíe solo por las tendencias. Más allá de lo que esté de moda, la clave está en seleccionar piezas que conecten con usted. No compre por impulso y apueste por objetos que tengan le transmitan una emoción o tengan un significado dentro del espacio.

Integre la naturaleza para dar vida al hogar. Las plantas y flores aportan calidez y vitalidad.No se trata de llenar los espacios de verde, sino de elegir bien. No olvide seleccionar la maceta que mejor combine, ya que se convierte en un accesorio más dentro del diseño.

Asesórese de un experto si lo necesita. Un diseñador o decorador puede ayudarle a identificar su estilo y evitar decisiones que luego no funcionen en casa. Tener asesoría es también invertir en espacios que se disfrutan a largo plazo.

