Zuckerberg defiende en juicio las prácticas de verificación de edad de Instagram

Mark Zuckerberg testificó por primera vez en un juicio en Los Ángeles, defendiendo los controles de edad de Instagram

Zuckerberg defendió los controles de edad de Instagram y señaló que muchos usuarios mienten sobre su edad.

El pasado 18 de febrero Mark Zuckerberg, fundador y director ejecutivo de Meta, compareció por primera vez ante un jurado en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles. El juicio, considerado histórico, aborda las acusaciones contra Meta y Google por el impacto de sus plataformas, Instagram y YouTube, en la salud mental de los jóvenes y la supuesta falta de controles efectivos para evitar el acceso de menores de 13 años.

Durante su testimonio, Zuckerberg defendió las prácticas de verificación de edad de Instagram y aseguró que la compañía ha implementado mejoras significativas en los últimos años. Sin embargo, reconoció que el problema persiste porque “muchos usuarios mienten sobre su edad” al registrarse, lo que dificulta la detección temprana de menores en la plataforma.

Aunque el ejecutivo ya había comparecido ante el Congreso de Estados Unidos y en otros procesos oficiales, esta es la primera ocasión en que debe defender directamente una de sus redes sociales ante un jurado.

Críticas y limitaciones de los controles

El juicio reveló documentos internos que mostraban que, en 2018, alrededor de 4 millones de usuarios menores de 13 años utilizaban Instagram, pese a las políticas de restricción de edad. Zuckerberg lamentó que la plataforma tardara en detectar estos casos y admitió que la compañía no había hecho lo suficiente en ese momento. Desde entonces, dijo, se han reforzado los sistemas de verificación y se han introducido herramientas de inteligencia artificial para identificar patrones sospechosos.

No obstante, los fiscales argumentan que las medidas siguen siendo insuficientes y que Meta priorizó el crecimiento de la plataforma sobre la seguridad de los menores. La acusación sostiene que la falta de controles efectivos contribuyó a la exposición de niños y adolescentes a contenidos dañinos, aumentando riesgos de adicción y problemas de salud mental.

Responsabilidad de los usuarios

En su defensa, Zuckerberg insistió en que la compañía no puede controlar completamente el comportamiento de los usuarios y que muchos menores logran evadir los filtros al proporcionar información falsa.

El ejecutivo también destacó que Instagram ha introducido funciones de supervisión parental y límites de tiempo de uso, además de campañas educativas para concienciar a las familias. Según él, estas medidas demuestran el compromiso de Meta con la protección de los jóvenes, aunque reconoció que el desafío es constante y requiere colaboración entre empresas, gobiernos y padres de familia.

