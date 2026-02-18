Trend de IA 'Lo que la IA sabe de mí': riesgos de seguridad en Ecuador

El nuevo trend digital 'Lo que la IA sabe de mí' se viralizó y plantea riesgos de seguridad y privacidad

En las últimas semanas, usuarios ecuatorianos han replicado un trend global en redes sociales titulado 'Lo que la IA sabe de mí'. La dinámica consiste en pedir a sistemas de inteligencia artificial que describan aspectos personales, desde rasgos de carácter hasta hábitos cotidianos, y luego compartir los resultados en plataformas como TikTok, Instagram y X.

El atractivo del trend radica en la curiosidad y en la sensación de que la IA 'adivina' detalles íntimos. Sin embargo, esta práctica puede implicar riesgos, ya que los usuarios suelen proporcionar información personal para que los algoritmos generen respuestas más precisas.

Exposición de datos

Estas solicitudes de inteligencia artificial no funcionan como simples filtros visuales. Para obtener resultados más precisos, los usuarios permiten que el sistema acceda a información vinculada a su perfil sin restricciones, incluyendo datos laborales y personales.

Además de la fotografía de referencia, se suelen incorporar elementos como el nombre de la empresa, logotipos corporativos, cargo, ciudad, rutinas diarias, hobbies e incluso detalles familiares. La combinación de imagen, texto y contexto facilita la construcción de un perfil digital detallado, que puede ser aprovechado por terceros con fines maliciosos.

Cada dato compartido se convierte en una pieza que puede ser utilizada para diseñar engaños más sofisticados. Un mensaje fraudulento que mencione la empresa donde alguien trabaja, su cargo o un familiar cercano resulta más creíble y aumenta las probabilidades de que la víctima entregue información sensible o dinero.

Riesgos de seguridad y privacidad

El trend 'Lo que la IA sabe de mí' expone a los usuarios a varios riesgos:

Exposición de datos sensibles: al compartir información personal, los usuarios pueden facilitar que terceros recopilen datos para fines maliciosos.

Suplantación de identidad: los fragmentos de información publicados en redes sociales pueden ser utilizados para crear perfiles falsos.

Fraudes digitales: los ciberdelincuentes pueden aprovechar detalles compartidos para diseñar ataques de phishing más efectivos.

La información no siempre desaparece

Al participar en estos trends de inteligencia artificial, no solo compartes la imagen final. Dependiendo de la plataforma, pueden almacenarse datos adicionales como:

Tu fotografía original.

El historial de instrucciones o prompts que utilizaste.

Información técnica, incluyendo dirección IP y modelo de dispositivo.

Estos elementos se emplean para entrenar los sistemas de IA, lo que significa que tus datos podrían permanecer en sus servidores mucho más tiempo del que imaginas. En la práctica, cada interacción deja una huella digital que no siempre se borra y que puede ser reutilizada para mejorar algoritmos, pero también representa un riesgo si no existe una adecuada protección de la privacidad.

