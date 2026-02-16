Verónica Jurado presenta ‘Vuelo a la infancia’, con ilustraciones creadas por la IA

La autora ecuatoriana construye un viaje emocional hacia la niñez a través de cuentos ilustrados.

Hay libros que nacen como proyectos editoriales y otros que nacen como necesidad emocional. En el caso de Verónica Jurado Béjar, la escritura comenzó en una etapa “mucho más madura, más consciente, muy realista, con los pies en la tierra”.

El verdadero empujón llegó cuando la vida la sorprendió con una noticia: sería abuela. Y así se adentró en el mundo de los cuentos ilustrados. Mientras escribía las historias, entendió que ese viaje creativo era también un viaje emocional hacia sí misma. “Sentía que abrazaba a mi niña interior” dice.

El libro, al que llamó Vuelo a la infancia, propone volver a mirar el mundo desde la sensibilidad de los niños. “La infancia no desaparece, solo se queda dormida. Y hay que aprender a despertarla”, afirma. Bajo esa idea, la obra invita a recuperar la capacidad de asombro, la creatividad y la conexión con lo simple. No es casual que esté pensado “para niños de 0 a 99 años”, una declaración directa sobre su alcance emocional.

Ligada al mundo wellness, Verónica apuesta por la memoria sensorial: pasta dura como las enciclopedias de antes, páginas texturizadas y cuentos ilustrados que integran tecnología actual mediante apoyo de inteligencia artificial. El resultado es una pieza que no solo se lee, sino que se toca y se siente, en coherencia con el mensaje central de la autora: volver a lo esencial, a lo tangible y a lo que nos conecta con quienes fuimos.

El origen de Vuelo a la infancia

¿Qué significa ese “vuelo” para usted emocionalmente?

Es una invitación a volver a mirar el mundo con ojos de niño y a rescatar esa infancia que todos tenemos dentro. La infancia no desaparece, solo se queda dormida. Y hay que aprender a despertarla.

¿Cuándo sintió que el libro realmente empezó a consolidarse?

Ya venía puliéndose desde hace un tiempo, y el nacimiento de mi nieto, hace cuatro meses, terminó de darle un sentido muy especial. El primer cuento es dedicado para él, pero el resto está dedicado a todos nosotros.

Para las ilustraciones del libro se apoyó en la inteligencia artificial. Foto: Gerardo Menoscal

¿De dónde parten las historias de su niñez?

Yo crecí en el barrio de Urdesa. Era de las que bajaba mangos del árbol y me reunía con mis amigas afuera de casa para jugar … Pero estas historias vienen de la infancia en general. De experiencias y sensaciones con las que muchas personas se van a sentir identificadas.

Cuando empezó a escribir estos cuentos, ¿a quién sentía que estaba abrazando?

Sentía que me abrazaba a mí misma. Incluso sentí que me transporté al útero materno, a esa conexión profunda con mi madre.

¿Qué siente que sanó?

Más que sanar con la escritura, siento que me permitió ver la riqueza que tenemos dentro como seres humanos y la importancia de volver a mirar la vida con ojos de creatividad, valorando lo simple y lo esencial, tal como lo hacen los niños.

Ha tenido una formación diversa. ¿Cómo ha influido eso en su camino?

Siempre he sido una eterna estudiante. Pasé por periodismo, publicidad, orientación familiar, talleres de escritura… Todo ha sumado a quien soy hoy.

¿Su formación en orientación familiar influyó también en este proyecto?

Sí, todo se complementó: la terapia, la orientación familiar, la escritura, el yoga. Todas mis facetas están abrazadas en este libro.

¿Qué significa para usted haber lanzado un texto en esta etapa de su vida?

Siento que fue la edad perfecta. Hace 20 años quizás me habría dado vergüenza decir muchas cosas. Hoy escribo sin filtros, escribo desde el corazón.

La escritura como bienestar

Para Verónica, la escritura no nació como un proyecto literario, sino como una necesidad emocional profunda. Este hábito se acentuó hace casi una década, durante la enfermedad y posterior fallecimiento de su esposo, cuando su psicóloga le sugirió hacerlo. “Comencé a escribir como parte de un proceso terapéutico”, recuerda.

Ese proceso no fue sencillo. Hubo momentos en los que, según explica, la escritura fue “bastante oscura” y aparecieron emociones y recuerdos difíciles de procesar. Sin embargo, ese espacio también se convirtió en un canal de liberación emocional. “Yo desfogaba todo ahí”, cuenta. Incluso abrió un blog donde publicaba esos textos, sin imaginar que esa exposición íntima terminaría marcando el inicio de un camino creativo mucho más grande.

Con el tiempo, la reacción de quienes leían esos escritos fue clave para que la idea de un libro comenzara a tomar forma. Amigos cercanos le decían: “Qué bonito escribes, deberías escribir un libro”. Esa semilla creativa empezó a gestarse.

Hoy observa además un cambio cultural claro: “La gente busca bienestar a través de la lectura, la escritura, el yoga, el autocuidado. Son cosas que parecen simples, pero son muy importantes”. Para ella, el cuidado emocional y físico ya no es un lujo, sino una necesidad esencial en la cotidianidad .

