Gaitana: la candidata creada con IA que irrumpe en las elecciones de Colombia

La política regional entra en una dimensión desconocida. En Colombia, una candidata generada íntegramente por inteligencia artificial, bautizada como 'Gaitana', competirá oficialmente en las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo de 2026. Representada digitalmente como una mujer de piel azul y estética indígena, Gaitana no solo desafía las convenciones estéticas, sino el modelo de representación actual: asegura que, de ganar, someterá cada una de sus votaciones en el Congreso al veredicto en tiempo real de la ciudadanía mediante plataformas virtuales.

Aunque su voz artificial tiene un acento extranjero, su origen es local. Sus creadores son jóvenes del pueblo Zenú, liderados por el ingeniero mecatrónico Carlos Redondo, quien también figura como candidato. Según Redondo, las posturas de esta IA no son aleatorias, sino que se nutren de las discusiones de más de 10.000 usuarios en su chatbot, buscando "organizar la voz colectiva" de las minorías.

El aval legal: ¿Candidata o herramienta de campaña?

Ante la perplejidad de los electores, la Registraduría de Colombia ha tenido que fijar una posición técnica. Legalmente, Gaitana aparecerá en las papeletas de las circunscripciones indígenas bajo las siglas 'IA'. La entidad aclara que, en términos jurídicos, se trata de un candidato humano que utiliza la inteligencia artificial como vehículo de comunicación y gestión de propuestas.

El objetivo de este proyecto es elevar iniciativas ambientales y animalistas al Legislativo, bajo el nombre de una heroína legendaria de la resistencia indígena, buscando que las comunidades originarias tengan una representación técnica que, según sus promotores, los humanos no han logrado garantizar con transparencia.

Diella: Albania eleva la IA al rango ministerial

Este fenómeno no es un caso aislado de marketing electoral. Mientras en Sudamérica se pelea por un curul, en Europa la tecnología ya se sienta en el gabinete. Albania ha marcado un hito global al presentar a Diella, la primera "ministra" de inteligencia artificial. A diferencia de Gaitana, Diella no busca votos, sino erradicar la corrupción endémica en el sistema público albanés.

El primer ministro Edi Rama ha delegado en esta entidad digital la gestión total de las licitaciones públicas. El objetivo es que las decisiones sobre fondos del Estado se tomen mediante algoritmos libres de interferencia humana, garantizando un proceso "100 % rastreable".

Entre la transparencia y el escepticismo democrático

Tanto el caso de Gaitana en Colombia como el de Diella en Albania responden a una crisis de confianza en las instituciones. Albania, que aspira a ingresar a la Unión Europea en 2030, utiliza a su ministra virtual como una carta de presentación ante Bruselas para demostrar que puede limpiar sus finanzas.

Sin embargo, el camino no está libre de baches: recientemente, los propios desarrolladores de Diella en la Agencia Nacional de Información fueron objeto de investigaciones por presuntas irregularidades. Este contraste subraya el gran dilema del 2026: ¿es la IA la solución definitiva a la corrupción humana o simplemente una nueva fachada tecnológica para viejos vicios políticos? El éxito de Gaitana en las urnas y de Diella en los ministerios dará la respuesta.

