COE y las acciones legales que tomará contra Fedeguayas

El Comité Olímpico Ecuatoriano anunció que el quite parcial de sus instalaciones será llevado ante la justicia

El abogado Otto Cuello, síndico de Fedeguayas, al ingresar a la sede del COE en Guayaquil.

El Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) realizó una rueda de prensa el viernes 16 de enero de 2026 en su sede en Guayaquil, para abordar la controversia surgida con la Federación Deportiva del Guayas (Fedeguayas) respecto al uso de instalaciones compartidas.

En la conferencia, participaron autoridades del COE, incluido el tesorero Fernando Ibáñez, quien explicó que la entidad ha brindado apoyo sostenido a las federaciones deportivas ecuatorianas que operan en oficinas ubicadas junto al COE. Ibáñez enfatizó que no existe motivo justificado para suspender el contrato de comodato firmado en 1982, el cual (según el organismo) aún tiene vigencia por varios años más (hasta 2032).

La rueda de prensa se dio en respuesta a eventos recientes, incluyendo un intento de Fedeguayas de retomar posesión parcial de espacios en las instalaciones del COE, acción que el organismo calificó previamente como arbitraria, ilegal e intimidatoria. Durante la jornada del jueves 15 de enero, se reportó una irrupción en las dependencias, lo que llevó al COE a alertar a organismos deportivos internacionales y a reservarse acciones legales.

En la sesión del viernes, el COE reiteró su posición de rechazo a lo ocurrido, describiéndolo como hechos bochornosos que perjudican al deporte ecuatoriano y a sus deportistas. Representantes como el abogado Francisco Moreno y el secretario general John Zambrano señalaron que los inconvenientes derivados de procesos electorales pasados debían haber concluido en mayo de 2025, y llamaron nuevamente al diálogo con el Ministerio del Deporte y otras partes involucradas para resolver la disputa de manera institucional.

Declaraciones del secretario del COE

El secretario general del Comité Olímpico Ecuatoriano (COE), John Zambrano, se refirió al conflicto en curso con la Federación Deportiva del Guayas (FEDEGUAYAS) en una entrevista difundida en redes sociales el 16 de enero de 2026.

En el video difundido, Zambrano cuestionó fuertemente al actual viceministro del Deporte, Roberto Ibáñez, ex presidente de FEDEGUAYAS y excandidato a la presidencia del COE en el último proceso electoral. Zambrano indicó que los inconvenientes derivados del diferendo deberían haber concluido con los resultados de las elecciones del 5 de mayo pasado.

El conflicto se centra en la disputa por la posesión y administración de predios en las instalaciones del COE en Guayaquil, basados en un contrato de comodato suscrito en 1982. FEDEGUAYAS anunció la terminación parcial y anticipada del acuerdo, alegando incumplimientos del COE en mantenimiento y servicios, y asumió la administración de varias áreas, incluyendo edificios de federaciones nacionales y escenarios deportivos.

