Con Hincapié de titular, Arsenal perdió y reabrió la lucha por el título de Premier

Los Gunners no pudieron sostener su racha perfecta en casa y cayeron en la fecha 23 del torneo inglés.

Arsenal se mantiene como líder de la Premier League 2025-26.

Arsenal sufrió un duro revés en la fecha 23 de la Premier League 2025-26 al perder su invicto en el Emirates Stadium, luego de caer 3-2 ante un Manchester United que resurgió de la mano del director técnico Michael Carrick.

Los Gunners, que tuvieron al ecuatoriano Piero Hincapié como titular, no solo dejó escapar una racha perfecta en casa, sino que además permitió que Manchester City se acerque en la lucha por el título inglés.

Piero Hincapié fue titular en el Emirates Stadium

El defensor tricolor actuó en la posición de lateral izquierdo, acompañando en la zaga a William Saliba y Gabriel Magalhães, y cumplió una tarea destacada en la contención de los rápidos Amad Diallo y Bryan Mbeumo durante los contragolpes de los Diablos Rojos.

Piero Hincapié actuó como lateral izquierdo. EFE

Sin embargo, cuando el marcador ya estaba 2-1 a favor de Manchester United, el técnico Mikel Arteta decidió reemplazarlo (al minuto 58) por el ofensivo Eberechi Eze, en busca de mayor profundidad.

Pese a los cambios, Arsenal no logró romper la sólida defensa del equipo dirigido por el entrenador Carrick, quien consiguió su segunda victoria consecutiva al mando del equipo de Old Trafford.

Arsenal sigue líder, pero el City se acerca

Con este resultado, los Gunners se mantienen líderes de la Premier League 2025-26, con 50 puntos, pero vieron reducir su ventaja luego del triunfo 2-0 de Manchester City sobre Wolves, que llegó a 46 unidades.

Manchester United golpeó en Londres

En tanto, los Diablos Rojos escalaron al cuarto lugar de la clasificación con 38 puntos, consolidándose en puestos de clasificación a la Champions League de la siguiente temporada.

Manchester United sorprendió a Arsenal en el Emirates Stadium. EFE

Chelsea se mete en la pelea por la Champions League

En esta misma jornada del torneo de Inglaterra, Chelsea se metió en la pelea por los puestos que otorgan cupos para la Champions League de la próxima temporada, tras vencer 3-1 como visitante a Crystal Palace.

Los Blues, que contaron con el volante ecuatoriano Moisés Caicedo como titular, sumaron 37 puntos y ascendieron hasta la quinta casilla de la tabla de posiciones.

