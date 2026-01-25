Chorrillano Palacios llena de elogios a Ecuador y advierte: el recambio será clave

Roberto ‘Chorrillano’ Palacios es un exjugador peruano de 53 años que conoce bien el fútbol ecuatoriano. Fue parte de Liga de Quito en 2005 y es un referente del fútbol sudamericano. Jugó en México, Brasil, Colombia y Arabia Saudita.

El sábado 17 de enero estuvo junto a Jefferson Montero y Gabriel Achilier, vistiendo la camiseta del Morelia de México, en un partido de leyendas ante el FC Barcelona.

Palacios conversó con EXPRESO sobre la selección de Ecuador de cara al Mundial 2026.

Roberto Palacios resalta el trabajo de Ecuador, IDV y su camada joven rumbo al Mundial 2026. Cortesía

- ¿Cómo ve desde afuera a la selección de Ecuador?

- En verdad estoy contento porque viví dos años en Ecuador y me fue muy bien. La gente me trató súper lindo, fueron dos años espectaculares para mí y le tengo un cariño muy grande. Ver la evolución que han tenido con gente joven y la posibilidad de hacer un buen Mundial me pone feliz. Tengo muchos amigos ecuatorianos y ustedes están mostrando muy buena calidad de jugadores.

- ¿Qué futbolista se le viene a la mente cuando le mencionan a Ecuador?

- Decir Ecuador es hablar de gente joven, de chicos que no jugaron conmigo. De mi época recuerdo hasta cuando estaba el arquero Dida Domínguez. Pero lo que han sacado en estos últimos cuatro años es formidable, son bastantes y están en Europa: Moisés Caicedo, Willian Pacho y Piero Hincapié, por citar tres. Eso lo dice todo. Tienen un futuro brillante, con edades cortas, 24, 25 años. Ojo con las edades eso es bueno.

- ¿Cómo se debe mantener Ecuador para que siga ese crecimiento?

- Hay que entender que esta generación, de aquí al próximo Mundial de 2030, ya va a estar con 28 o 30 años. Entonces se debe trabajar desde ya en un cambio generacional, traer chicos de 17 o 18 años para que alternen, entrenen con ellos y ganen experiencia.El trabajo debe continuar para que el técnico tenga opciones y no pase lo que le ocurrió a Perú en la era de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán. Gareca no se dio cuenta de que ellos ya estaban arriba de los 30 y no apostó a tiempo por gente joven.

- ¿Cómo describe a la Tri de Sebastián Beccacece?

- Como un equipo potenciado con gente joven y muy atlética. Hoy en día, si no tienes jugadores con ese despliegue físico, ya no se puede jugar como antes. Sorprende ver tantos chicos en Europa, algo que antes no se veía. Eso demuestra que hay un avance importante y que Ecuador está trabajando bien, especialmente Independiente del Valle, que ha hecho una gran labor y debe seguir por ese camino.

Palacios destaca a el ecuatoriano Moisés Caicedo que brilla en Champions. Cortesía

- ¿Qué tan especial es volver a México para jugar un partido de leyendas?

-Antes de ser un gran deportista tienes que ser una gran persona. En mi casa me enseñaron a pisar tierra y a no creerme más por lo que Dios me permitió tener en la vida. La gente se va a acordar de ti por la clase de persona que eres, no por lo que tienes. Ahora me tocó estar con dos referentes del Morelia como Jefferson Montero y Gabriel Achilier, que llegaron después de mí y también hicieron historia.

- ¿Cómo toma el ser recordado por la hinchada de Liga de Quito?

- Me identifican con Liga, por lo que se hizo, y siempre estamos en contacto con su hinchada, pero la gente de Ecuador siempre me ha mostrado su cariño, siendo hinchas de otros equipos.

