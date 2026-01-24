Beber Espinoza prepara últimos asaltos sobre el ring

El reconocido boxeador se subirá por última vez al ring. Su rival será el colombiano Epifanio Mendoza, el próximo 7 de marzo.

El boxeador ecuatoriano Beber Espinoza prepara el evento en el que colgará definitivamente los guantes.

Como la mayoría de los deportistas ecuatorianos, el boxeador Beber Espinoza no tuvo un evento, pelea o reconocimiento de despedida cuando decidió colgar los guantes, hace casi dos décadas.

No hubo un retiro oficial de la actividad deportiva, por lo que el próximo 7 de marzo escuchará el último campanazo cuando enfrente al colombiano Epifanio Mendoza, en un combate a seis asaltos.

“Nos encontramos preparándonos para lo que será la pelea, siempre con responsabilidad, con mucha disciplina, para brindar el mejor espectáculo a los aficionados que asistan”, reveló el púgil de 54 años.

El último combate de Beber, conocido también como Dinamita, será en el Quorum del Paseo San Francisco, donde los aficionados podrán vivir un espectáculo al estilo Las Vegas.

El boxeador ecuatoriano, que también incursionó en el kick boxing, en el que logró 12 títulos locales, dos panamericanos y dos bolivarianos, confesó que “siento tristeza porque se acabó la era de Beber”.

Sin embargo, quedan “mis hijos; sigue la dinastía y el legado Espinoza con Cristopher y Josué, quienes son muy buenos; incluso creo que son mejores que yo”, añadió el imbabureño.

LEGADO SOBRE EL RING

Beber fue desarrollando su vida entre el campo y el deporte, hasta que a los 13 años empezó a repartir y esquivar golpes sobre el cuadrilátero inspirado por sus hermanos Carlos y Badías, pero sobre todo este último, que llegó a fajarse en combates a nivel nacional.

Ahora, casi 40 años después, el púgil espera que las nuevas generaciones “recuerden cómo siempre fui, una persona de campo, un hombre que proviene de una familia humilde, que por más que logré tantas cosas, sigo con los pies sobre la tierra sin olvidarme de dónde vengo”.

Al tiempo que dejó un mensaje para la juventud: “Decirles que estudien y hagan deporte. Siempre el deporte debe ir de la mano de una buena preparación intelectual, además de que se alimenten bien y que no den espacio a los vicios”.

El tricolor Beber Espinoza (i) se volverá a subir al ring para enfrentar al colombiano Epifanio Mendoza (d), en la cartelera denominada la ‘Pelea del año’. ÁNGELO CHAMBA / EXPRESO

Entre los entrenamientos de preparación para el combate ante Mendoza, Dinamita se da tiempo para ser solidario.

“Yo no tengo dinero, pero me gusta apoyar a la gente. En mi tierra tengo un grupo de niños a los que siempre les doy su Navidad, sacándome de donde sea. También tengo un grupo de ancianos que están abandonados, y estoy trabajando con ellos para entregarles un techo, comida y medicina”, aseguró.

Por su parte, el rival de Beber en la velada del próximo 7 de marzo, agradeció la “oportunidad de enfrentar a uno de los mejores exponentes del boxeo de la región”, y prometió “dar espectáculo a la gente, que podrá ver sobre el ring a dos experimentados púgiles”.

Las entradas para el último campanazo de Beber Espinoza en el ring tienen un valor de entre $30 la general y $120 el ringside VIP. Las mismas se pueden adquirir en el sitio web de Ticketshow.

