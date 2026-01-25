Alex Honnold conquista el Taipei 101 sin cuerdas en una histórica escalada

El reconocido escalador estadounidense Alex Honnold alcanzó un nuevo hito el domingo al completar una arriesgada ascensión sin cuerdas al Taipei 101, el rascacielos más alto de Taiwán, conocido por su distintiva estructura y altura imponente.

En esta ocasión, Honnold, célebre por su histórica escalada libre del El Capitan en Yosemite, se enfrentó a una de las pruebas más desafiantes de su carrera, sorteando sin protección los laterales de grandes elementos ornamentales del edificio. Usando únicamente la fuerza de sus manos, el escalador ascendió por las 101 plantas del rascacielos, con especial énfasis en las 64 plantas centrales, conocidas como las "cajas de bambú", que representan el tramo más difícil y técnico del recorrido.

Una hazaña transmitida

El Taipei 101, con su arquitectura única, estuvo diseñado con ocho tramos de escalada, donde Honnold se detuvo brevemente en los balcones para tomar pausas. El evento fue transmitido en vivo a través de Netflix, aunque con un retraso de diez segundos por razones de seguridad para el público.

El ascenso, inicialmente previsto para el sábado, se pospuso un día debido a condiciones climáticas adversas, pero aún así cautivó a miles de espectadores. Aunque no fue el primer escalador en alcanzar la cima del Taipei 101, Honnold es el primero en hacerlo sin cuerdas, una hazaña que lo coloca en el centro de la atención global. El francés Alain Robert, conocido como el "Spiderman francés", había subido el edificio en 2004 como parte de la inauguración del entonces rascacielos más alto del mundo.

Esta escalada, que generó tanto admiración como preocupación debido al enorme riesgo involucrado, resalta una vez más el talento y la valentía de Honnold, quien ha consolidado su lugar como una figura emblemática en el mundo de la escalada en solitario.

