Noche Amarilla 2026: guía completa para no perderse nada del evento

La llegada de Darío Benedetto y la presentación del plantel marcan el inicio de la ilusión amarilla para la nueva temporada

Barcelona SC decidió que su Noche Amarilla, sea una jornada completa de identidad, espectáculo y fútbol. Serán 9 horas de show, luces y jugadas. La dirigencia amarilla reveló el cronograma oficial. Desde las 13:00 del 31 de enero se abrirán las puertas para socios y desde las 14:00 para el público en general. Afuera, los hinchas encontrarán activaciones de marcas, sorteos y música en vivo. La idea es que el barcelonista viva el día entero con su camiseta puesta.

RELACIONADAS Kendry Páez en Argentina así fue su recibimiento y esto fue lo primero que hizo

César Farías presentado por la directiva de Barcelona SC. Freddy Rodríguez

A las 15:00 arrancará la Noche Amarilla. Habrá presentaciones musicales y conciertos que animarán la previa. Héctor Napolitano, Grupo Galé y Zion serán parte del cartel artístico.

Uno de los momentos centrales será la presentación de los equipos femenino y masculino. La plantilla principal desfilará con acompañamiento de banda y orquesta filarmónica, en un formato que mezcla deporte y espectáculo.

El Grupo Galé de Colombia estará en la Noche Amarilla. Cortesía

La Noche Amarilla minuto a minuto

13:00 Apertura de puertas | Socios 14:00 Apertura De Puertas | Público En General 15:00 Inicio Noche Amarilla 15:10 Presentación Musical 16:15 Premiación BSC Cup 16:25 Sorteo Indurama | Socios Bsc 16:50 Presentación Musical: Héctor Napolitano 17:10 Presentación Plantilla Femenina 18:00 Concierto Grupo Galé 18:45 Presentación Plantilla Barcelona, con Mario Benedetto. Con Droz Band & Orquesta Filarmónica De Guayaquil de fondo. 19:40 Show De Pirotecnia 19:45 Concierto Zion 21:00 Primer Tiempo: Barcelona vs Guayaquil City. 21:45 Entretiempo: Exhibición Barcelona Femenino 22:20 Segundo Tiempo. 23:05 Final Del Partido.

El posible 11 de César Farías

El probable once del entrenador Ce´sar Farías, incluiría a José Contreras en el arco; Carabalí, Báez, Sosa y Perlaza en defensa; Montaño, Quiñónez, Martínez y Gómez en el medio; Rojas y Céliz en ataque.

Darío Benedetto, delantero del Barcelona SC. Cortesía

Y como figura estelar aparece Darío Benedetto. El argentino confesó que sumarse a Barcelona SC es un desafío grande y una apuesta profesional. Palabras que encienden la ilusión de una hinchada que sueña con goles y títulos.

Todo podrá ser seguido por la señal del El Canal del fútbol.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!