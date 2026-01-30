Expreso
Entrenamiento de Barcelona al mando de César Farías.
Entrenamiento de Barcelona al mando de César Farías.Jerson Ruiz

Noche Amarilla 2026: guía completa para no perderse nada del evento

La llegada de Darío Benedetto y la presentación del plantel marcan el inicio de la ilusión amarilla para la nueva temporada

Barcelona SC decidió que su Noche Amarilla, sea una jornada completa de identidad, espectáculo y fútbol. Serán 9 horas de show, luces y jugadas. La dirigencia amarilla reveló el cronograma oficial. Desde las 13:00 del 31 de enero se abrirán las puertas para socios y desde las 14:00 para el público en general. Afuera, los hinchas encontrarán activaciones de marcas, sorteos y música en vivo. La idea es que el barcelonista viva el día entero con su camiseta puesta.

César Farías presentado por la directiva de Barcelona SC.
César Farías presentado por la directiva de Barcelona SC.Freddy Rodríguez

A las 15:00 arrancará la Noche Amarilla. Habrá presentaciones musicales y conciertos que animarán la previa. Héctor Napolitano, Grupo Galé y Zion serán parte del cartel artístico.

Uno de los momentos centrales será la presentación de los equipos femenino y masculino. La plantilla principal desfilará con acompañamiento de banda y orquesta filarmónica, en un formato que mezcla deporte y espectáculo.

El Grupo Galé de Colombia estará en la Noche Amarilla.
El Grupo Galé de Colombia estará en la Noche Amarilla.Cortesía

La Noche Amarilla minuto a minuto

  1. 13:00 Apertura de puertas | Socios
  2. 14:00 Apertura De Puertas | Público En General
  3. 15:00 Inicio Noche Amarilla
  4. 15:10 Presentación Musical
  5. 16:15 Premiación BSC Cup
  6. 16:25 Sorteo Indurama | Socios Bsc
  7. 16:50 Presentación Musical: Héctor Napolitano
  8. 17:10 Presentación Plantilla Femenina
  9. 18:00 Concierto Grupo Galé
  10. 18:45 Presentación Plantilla Barcelona, con Mario Benedetto. Con Droz Band & Orquesta Filarmónica De Guayaquil de fondo.
  11. 19:40 Show De Pirotecnia
  12. 19:45 Concierto Zion
  13. 21:00 Primer Tiempo: Barcelona vs Guayaquil City.
  14. 21:45 Entretiempo: Exhibición Barcelona Femenino
  15. 22:20 Segundo Tiempo.
  16. 23:05 Final Del Partido.

El posible 11 de César Farías

El probable once del entrenador Ce´sar Farías, incluiría a  José Contreras en el arco; Carabalí, Báez, Sosa y Perlaza en defensa; Montaño, Quiñónez, Martínez y Gómez en el medio; Rojas y Céliz en ataque.

Darío Benedetto
Darío Benedetto, delantero del Barcelona SC.Cortesía
Y como figura estelar aparece Darío Benedetto. El argentino confesó que sumarse a Barcelona SC es un desafío grande y una apuesta profesional. Palabras que encienden la ilusión de una hinchada que sueña con goles y títulos.

Todo podrá ser seguido por la señal del El Canal del fútbol.

