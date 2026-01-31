Noche Amarilla 2026: “La vamos a romper”, quién lo dijo y programa oficial completo
Zion promete encender la Noche Amarilla con música, carisma y una conexión total con la hinchada de Barcelona SC
Uno de los artistas que le pondrá música y espectáculo a la Noche Amarilla es Zion, referente histórico del género urbano, quien arribó a Guayaquil en las primeras horas de este 31 de enero. Con carisma y conexión inmediata con la afición canaria, Zion dejó una frase que encendió la expectativa del público: “Vamos a romper la Noche Amarilla, a darlo todo, allá nos vemos”, palabras que rápidamente se viralizaron entre los barcelonistas, ansiosos por vivir una fiesta total dentro y fuera de la cancha.
El cantante puertorriqueño aterrizó en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, donde fue recibido por varios hinchas de Barcelona SC, quienes no dudaron en pedirle fotos, videos y saludos. Zion días antes de la Noche Amarilla, estuvo detenido.
Fiesta de Barcelona SC a lo grande
Hoy juega el Barce. 🔔#BarcelonaMiPasión pic.twitter.com/HbqlgthRdS— BARCELONA S.C. (@BarcelonaSC) January 31, 2026
Una leyenda de la música urbana
Zion, cuyo nombre real es Félix Gerardo Ortiz Torres, es considerado una de las grandes leyendas de la música urbana. Alcanzó la fama mundial como parte del icónico dúo Zion & Lennox, pioneros del reguetón desde los años 2000, con éxitos que marcaron época como “Zun Da Da” y múltiples colaboraciones con figuras internacionales del género.
Tras más de dos décadas de trayectoria, en 2024 el dúo decidió pausar su camino conjunto para retomar sus carreras como solistas, aunque manteniendo el respeto y el vínculo artístico que los llevó a lo más alto. Ahora, Zion llega a Guayaquil con la misión de aportar ritmo, energía y espectáculo a una Noche Amarilla que promete quedar en la memoria del hincha amarillo.
El programa oficial de la Noche Amarilla
- 13:00 Apertura de puertas | Socios
- 14:00 Apertura De Puertas | Público En General
- 15:00 Inicio Noche Amarilla
- 15:10 Presentación Musical
- 16:15 Premiación BSC Cup
- 16:25 Sorteo Indurama | Socios Bsc
- 16:50 Presentación Musical: Héctor Napolitano
- 17:10 Presentación Plantilla Femenina
- 18:00 Concierto Grupo Galé
- 18:45 Presentación Plantilla Barcelona, con Mario Benedetto. De fondo la Droz Band & Orquesta Filarmónica De Guayaquil.
- 19:40 Show De Pirotecnia
- 19:45 Concierto Zion
- 21:00 Primer Tiempo: Barcelona vs Guayaquil City.
- 21:45 Entretiempo: Exhibición Barcelona Femenino
- 22:20 Segundo Tiempo.
- 23:05 Final del partido
Todo podrá ser seguido por la señal del El Canal del fútbol.
