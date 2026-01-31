Noche Amarilla 2026: “La vamos a romper”, quién lo dijo y programa oficial completo

Zion promete encender la Noche Amarilla con música, carisma y una conexión total con la hinchada de Barcelona SC

Uno de los artistas que le pondrá música y espectáculo a la Noche Amarilla es Zion, referente histórico del género urbano, quien arribó a Guayaquil en las primeras horas de este 31 de enero. Con carisma y conexión inmediata con la afición canaria, Zion dejó una frase que encendió la expectativa del público: “Vamos a romper la Noche Amarilla, a darlo todo, allá nos vemos”, palabras que rápidamente se viralizaron entre los barcelonistas, ansiosos por vivir una fiesta total dentro y fuera de la cancha.

El cantante puertorriqueño aterrizó en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, donde fue recibido por varios hinchas de Barcelona SC, quienes no dudaron en pedirle fotos, videos y saludos. Zion días antes de la Noche Amarilla, estuvo detenido.

Fiesta de Barcelona SC a lo grande

Una leyenda de la música urbana

Zion, cuyo nombre real es Félix Gerardo Ortiz Torres, es considerado una de las grandes leyendas de la música urbana. Alcanzó la fama mundial como parte del icónico dúo Zion & Lennox, pioneros del reguetón desde los años 2000, con éxitos que marcaron época como “Zun Da Da” y múltiples colaboraciones con figuras internacionales del género.

Tras más de dos décadas de trayectoria, en 2024 el dúo decidió pausar su camino conjunto para retomar sus carreras como solistas, aunque manteniendo el respeto y el vínculo artístico que los llevó a lo más alto. Ahora, Zion llega a Guayaquil con la misión de aportar ritmo, energía y espectáculo a una Noche Amarilla que promete quedar en la memoria del hincha amarillo.

Darío Benedetto fue así presentado de manera oficial por Barcelona. Cortesía BSC

El programa oficial de la Noche Amarilla

13:00 Apertura de puertas | Socios 14:00 Apertura De Puertas | Público En General 15:00 Inicio Noche Amarilla 15:10 Presentación Musical 16:15 Premiación BSC Cup 16:25 Sorteo Indurama | Socios Bsc 16:50 Presentación Musical: Héctor Napolitano 17:10 Presentación Plantilla Femenina 18:00 Concierto Grupo Galé 18:45 Presentación Plantilla Barcelona, con Mario Benedetto. De fondo la Droz Band & Orquesta Filarmónica De Guayaquil. 19:40 Show De Pirotecnia 19:45 Concierto Zion 21:00 Primer Tiempo: Barcelona vs Guayaquil City. 21:45 Entretiempo: Exhibición Barcelona Femenino 22:20 Segundo Tiempo. 23:05 Final del partido

Todo podrá ser seguido por la señal del El Canal del fútbol.

