El ecuatoriano Moisés Caicedo figura del Chelsea.
El ecuatoriano Moisés Caicedo figura del Chelsea.Cortesía

Chelsea vs West Ham EN VIVO: alineaciones y dónde ver el partido de Moisés Caicedo

El ecuatoriano será pieza clave ante un urgido West Ham durante el duelo que puede marcar el rumbo de ambos

Este sábado 31 de enero, por la fecha 24 de la Premier League, el Chelsea del ecuatoriano Moisés Caicedo, busca extender su "primavera" futbolística ante un West Ham que camina por la vía del descenso. Desde las 12:30 de Ecuador podrán seguir todos los detalles aquí en expreso.ec

El Chelsea de Liam Rosenior llega en estado de gracia. Tras superar un bache de resultados que lo alejó temporalmente de la cima, los Blues han encadenado cuatro victorias consecutivas. Su moral está por las nubes después de vencer 3-1 al Crystal Palace en la liga y de sellar su pase a los octavos de final de la Champions League con un vibrante 3-2 sobre el Napoli.

EN VIVO el partido del Chelsea y West Ham

Situaciones dramáticas en la Premier League

En la otra vereda, la situación es dramática. Pese a que el West Ham viene de un respiro tras derrotar 3-1 al Sunderland, los dirigidos por Julen Lopetegui (o el mando técnico actual) no logran salir de la zona de peligro. Para los Hammers, cada partido es una final por la supervivencia.

El último antecedente favorece ampliamente a los de Stamford Bridge. El pasado 22 de agosto, el Chelsea firmó una contundente goleada 5-1 a domicilio, con una exhibición goleadora de sus figuras, incluidos Caicedo y Enzo.

Para este compromiso, el volante ecuatoriano Moisés Caicedo se dispone como titular una vez más con la camiseta de los blues. El aporte del tricolor es indispensable para su equipo, donde ya ha anotado 3 goles.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Chelsea vs West Ham?

El choque comenzará a las 14:30 (ARG, URU, CHI) y 12:30 (ECU, COL, PER). En Sudamérica, la transmisión oficial del cotejo entre Chelsea y West Ham estará a cargo del Plan Premium de Disney+.

