Noche Amarilla 2026: Así se fue el programa de presentación de Barcelona SC

Más de 59.000 aficionados presenciaron desde cerca de las 15:00 hasta las 21:00 un cronograma lleno de identidad y pasión

El equipo femenino de Barcelona SC fue uno de los reconocidos por la afición este sábado 31 de enero de 2026.

Barcelona Sporting Club vivió este sábado 31 de enero su fiesta de presentación de la temporada en la tradicional Noche Amarilla a la que más de 59.00 aficionados respondieron de manera multitudinaria.

RELACIONADAS César Farías fue la estrella de la Noche Amarilla con un discurso que ilusionó

El Ídolo del Astillero, tras un 2025 cuestionado por ser el del Centenario en el que no consiguieron logros significativos, presenta una nueva plantilla cuidado el presupuesto reducido.

Pese a todo, la fiesta de este sábado presentó un programa variado que se pretende a vivir intensamente.

21:52 | Cierre con el homenaje a Pineida

Uno de los momentos más emocionantes de la jornada se dio cuando la esposa y los dos hijos del futbolista canario fallecido saltaron al campo de juego. Una camiseta gigante colgó de una de las gradas, mientras fuegos artificiales reventaban en el cielo y sus hijos dejaron escapar 3 globos amarillos.

Antes del inicio del partido se rindió un homenaje a Mario Pineida. 🙏

Te recordaremos por siempre, Marito. #BarcelonaMiPasión pic.twitter.com/SRdDmB7NRn — BARCELONA S.C. (@BarcelonaSC) February 1, 2026

20:13 | Interpretación musical internacional de Zion

El regaetonero cerró las presentaciones musicales de la Noche Amarilla con ritmo. Más de 60.000 corearon sus canciones.

19:53 | Show de fuegos pirotécnicos

Tras la plantilla, se viven cerca de 15 minutos de pura pirotécnica que ilumina el cielo guayaquileño ante la ovación del pueblo amarillo.

El cielo de Guayaquil se iluminó por la Noche Amarilla Carlos Klinger / Expreso

19:24 | Salida del equipo principal

El entrenador César Farias fue el primero en salir a la tarima de presentación. Seguido por el cuerpo técnico y todos los jugadores.

Los jugadores del Ídolo en plena tarima del Monumental. Carlos Klinger / Expreso

18:25 | Grupo Galé en escena

Uno de los atractivos musicales principales de la Noche Amarilla salta a la cancha para poner mucha salsa: el Grupo Galé de Colombia.

Estadio encendido, gente cantando a todo pulmón. 📋✅

Gracias Grupo Galé por sumarse a esta fiesta. 🔥👊#BarcelonaMiPasión#NocheAmarilla2026 pic.twitter.com/cPFdxJRXYw — BARCELONA S.C. (@BarcelonaSC) January 31, 2026

17:40 |Presentación del Barcelona Femenino

El equipo de mujeres de la institución canaria hace su aparición encabezadas por su flamantes refuerzos y su entrenadora, la histórica Wendy Villón.

El equipo de mujeres del Ídolo y su cuerpo técnico recibiendo el reconocimiento del público. Cortesía

16:50 | La parte musical 'salta' a la cancha

Héctor Napolitano con su troba hacen su aparición. Posteriormente bailarines realizaron un presentación colorida.

15:00 | Inicia la fiesta Torera 2026

Las gradas del estadio Monumental Banco Pichincha luce al 80% de su capacidad cuando aparecen los presentadores de esta parte del programa: Ginno Freire y Mercedes Chevez.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!