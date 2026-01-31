Noche Amarilla 2026: Así se fue el programa de presentación de Barcelona SC
Más de 59.000 aficionados presenciaron desde cerca de las 15:00 hasta las 21:00 un cronograma lleno de identidad y pasión
Barcelona Sporting Club vivió este sábado 31 de enero su fiesta de presentación de la temporada en la tradicional Noche Amarilla a la que más de 59.00 aficionados respondieron de manera multitudinaria.
El Ídolo del Astillero, tras un 2025 cuestionado por ser el del Centenario en el que no consiguieron logros significativos, presenta una nueva plantilla cuidado el presupuesto reducido.
Pese a todo, la fiesta de este sábado presentó un programa variado que se pretende a vivir intensamente.
21:52 | Cierre con el homenaje a Pineida
Uno de los momentos más emocionantes de la jornada se dio cuando la esposa y los dos hijos del futbolista canario fallecido saltaron al campo de juego. Una camiseta gigante colgó de una de las gradas, mientras fuegos artificiales reventaban en el cielo y sus hijos dejaron escapar 3 globos amarillos.
Antes del inicio del partido se rindió un homenaje a Mario Pineida. 🙏— BARCELONA S.C. (@BarcelonaSC) February 1, 2026
Te recordaremos por siempre, Marito. #BarcelonaMiPasión pic.twitter.com/SRdDmB7NRn
20:13 | Interpretación musical internacional de Zion
El regaetonero cerró las presentaciones musicales de la Noche Amarilla con ritmo. Más de 60.000 corearon sus canciones.
¡Zion, baby! 🎤🎶#BarcelonaMiPasión#NocheAmarilla2026 pic.twitter.com/gyoSlu0ZjZ— BARCELONA S.C. (@BarcelonaSC) February 1, 2026
19:53 | Show de fuegos pirotécnicos
Tras la plantilla, se viven cerca de 15 minutos de pura pirotécnica que ilumina el cielo guayaquileño ante la ovación del pueblo amarillo.
19:24 | Salida del equipo principal
El entrenador César Farias fue el primero en salir a la tarima de presentación. Seguido por el cuerpo técnico y todos los jugadores.
18:25 | Grupo Galé en escena
Uno de los atractivos musicales principales de la Noche Amarilla salta a la cancha para poner mucha salsa: el Grupo Galé de Colombia.
Estadio encendido, gente cantando a todo pulmón. 📋✅— BARCELONA S.C. (@BarcelonaSC) January 31, 2026
Gracias Grupo Galé por sumarse a esta fiesta. 🔥👊#BarcelonaMiPasión#NocheAmarilla2026 pic.twitter.com/cPFdxJRXYw
17:40 |Presentación del Barcelona Femenino
El equipo de mujeres de la institución canaria hace su aparición encabezadas por su flamantes refuerzos y su entrenadora, la histórica Wendy Villón.
16:50 | La parte musical 'salta' a la cancha
Héctor Napolitano con su troba hacen su aparición. Posteriormente bailarines realizaron un presentación colorida.
¡Que no pare la fiesta! 🎶🔥#BarcelonaMiPasión#NocheAmarilla2026 pic.twitter.com/yaHROtb3VM— BARCELONA S.C. (@BarcelonaSC) January 31, 2026
15:00 | Inicia la fiesta Torera 2026
Las gradas del estadio Monumental Banco Pichincha luce al 80% de su capacidad cuando aparecen los presentadores de esta parte del programa: Ginno Freire y Mercedes Chevez.
¡Arranca la #NocheAmarilla2026 !— BARCELONA S.C. (@BarcelonaSC) January 31, 2026
Nuestros socios, propietarios e hinchas se hacen presentes. 👋💛#BarcelonaMiPasión pic.twitter.com/bxw8h6mZbx
Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!