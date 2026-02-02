COE recupera sus instalaciones tras medida cautelar judicial

Un juez de Garantías Constitucionales ordenó la devolución de las instalaciones tras la toma de Fedeguayas

El abogado Otto Cuello, síndico de Fedeguayas, cuando ingresó a la sede del COE en Guayaquil el pasado 15 de enero.

La pugna dirigencial en el deporte ecuatoriano escribe este lunes 2 de febrero una nueva página, luego de que el juez de Garantías Constitucionales, Rodolfo Bolaños Murillo, emitiera una medida cautelar que devuelve al Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) las instalaciones que hace poco más de 15 días le fueron quitadas por parte de la Federación Deportiva del Guayas (Fedeguayas).

Aunque el trámite correspondió a un retiro parcial del comodato que la matriz provincial del deporte mantiene con el máximo ente del olimpismo a nivel nacional, varias voces del COE apuntaron el hecho a una medida de presión del Viceministerio del Deporte, que actualmente encabeza Roberto Ibáñez, extitular de Fedeguayas. “La recuperación fue hecha de forma pacífica”, explicó el COE.

El antecedente se remonta al 15 de enero de 2026, cuando el COE denunció públicamente una irrupción en sus instalaciones por parte de un grupo de personas que, según la entidad, se identificaban con la Federación Provincial de Deportes del Guayas (Fedeguayas). En esa oportunidad, el COE calificó el hecho como un acto arbitrario, ilegal e intimidatorio que ponía en riesgo la seguridad del personal y atentaba contra la autonomía del movimiento olímpico.

Este episodio se enmarca en una disputa de mayor alcance entre el COE y sectores vinculados al deporte provincial, particularmente relacionados con Fedeguayas, cuya presidencia ha sido asociada en el pasado al actual viceministro de Deportes, Roberto Ibáñez, quien participó sin éxito como candidato a la presidencia del COE en elecciones previas.

La recuperación de las instalaciones, según el comunicado del COE, representa un paso para restablecer la normalidad operativa. Hasta el momento, no se han detallado públicamente resoluciones definitivas sobre eventuales procesos judiciales o sanciones derivadas de la irrupción inicial, ni se han registrado pronunciamientos oficiales del Viceministerio del Deporte o de Fedeguayas en respuesta directa al último comunicado del COE.

Posterior a la toma ilegal y violenta de las instalaciones del Comité Olímpico Ecuatoriano, el juez de Garantías Constitucionales, Rodolfo Bolaños Murillo emitió la medida cautelar que devuelve al COE sus instalaciones. La recuperación de estas fue hecha de forma pacífica

¿Dónde inició todo este conflicto?

El conflicto entre el Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) y la Federación Deportiva del Guayas (Fedeguayas) se originó en un contrato de comodato firmado el 8 de julio de 1982. Fedeguayas cedió al COE un terreno en el sector del Estadio Modelo Alberto Spencer, Guayaquil, para construir instalaciones olímpicas con una duración de 50 años (hasta 2032). Durante décadas funcionó sin mayores disputas públicas.

Las tensiones escalaron tras las elecciones del COE del 5 de mayo de 2025, donde Jorge Delgado Panchana fue reelecto presidente derrotando a Roberto Ibáñez (entonces titular de Fedeguayas). El Viceministerio del Deporte, con Ibáñez como viceministro, no reconoció plenamente al nuevo directorio del COE, alegando incumplimientos a la Ley del Deporte. Esto generó acusaciones mutuas de asfixia económica y cuestionamientos a la legalidad del directorio.

En enero de 2026, Fedeguayas anunció la terminación parcial del comodato, argumentando incumplimientos del COE en mantenimiento y servicios de las instalaciones. La federación asumió el control de coliseos y oficinas para garantizar su uso por deportistas y federaciones nacionales.

El COE rechazó la medida como unilateral e ilegal, insistiendo en que cualquier terminación anticipada requiere resolución judicial y no puede ser administrativa. Denunció la acción como una irrupción que viola su autonomía institucional.

