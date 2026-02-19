Ecuatorianos en la MLS 2026: ¿cuándo comienza el campeonato?

El torneo estadounidense contará con presencia clave de la Tri durante la temporada

Siete futbolistas ecuatorianos se preparan para el inicio de la Major League Soccer (MLS) 2026, que empieza este sábado 21 de febrero con presencia tricolor en varios partidos. El primer ecuatoriano en jugar será Bryan Ramírez con el Cincinnati FC.

Los siete ecuatorianos que jugarán la MLS este 2026 son:

Bryan Ramírez - FC Cincinnati

Leonardo Campana - New England Revolution

Anderson Julio - Dallas FC

Patrickson Delgado - Dallas FC

Joao Ortiz - Portland Timbers

José Cifuentes - Toronto FC

Bruno Caicedo - Vancouver Whitecaps

El ultimo tricolor en llegar a la Liga estadounidense fue Bruno Caicedo, quien jugó para Orense SC la LigaPro 2025 a condición de préstamo por Barcelona SC, y fue vendido por los canarios al Vancouver Whitecaps de Canadá.

¿Cuándo jugarán los ecuatorianos en la MLS?



Bryan Ramírez podría debutar con el FC Cincinnati en la primera jornada de la MLS. GUSTAVO GUAMAN

Como ya se mencionó, el primero en jugar la jornada inicial de la Major League Soccer será Bryan Ramírez, que junto al FC Cincinnati recibirá al Atlanta United en el TQL Stadium, el sábado 21 de febrero a las 16:45 hora Ecuador.

El mismo sábado, Los Vancouver Whitecaps de Bruno Caicedo se enfrentan al Real Salt Lake en el BC Place en Vancouver, Canadá. El partido se jugará a las 19:30 hora Ecuador.

El 21 de febrero, a las 20:30 hora Ecuador, habrá presencia de ecuatorianos en simultaneo. Por un lado, Leonardo Campana y el New England Revolution visitarán al Nashville SC en el GEODIS Park. Mientras que FC Dallas de Anderson Julio y Patrickson Delgado, jugaran ante el Toronto FC de José Cifuentes.

Para terminar la jornada de ecuatorianos, el sábado 21 a las 22:30 hora Ecuador, Joao Ortiz de los Portland Timbers jugarán de local, cerrando la fecha ante el Columbus Crew, en el Providence Park.

¿Dónde ver los partidos de la MLS?

La presente temporada de la MLS se transmitirá exclusivamente para los usuarios de Apple Tv, los cuales podrán ver todos los partidos de la fase regular, playoffs y fase final.

