Hora, alineaciones y dónde ver EN VIVO Lanús vs Flamengo por Recopa Sudamericana 2026

El Mengao afronta la final de la Recopa 2026 con bajas sensibles como Gonzalo Plata, Jorginho y Saúl Ñíguez

Flamengo, sin la presencia del ecuatoriano Gonzalo Plata, visitará a Lanús en el partido de ida de la final de la Recopa Sudamericana 2026, con la misión de conseguir un triunfo que lo deje a las puertas de un nuevo título continental.

El compromiso se disputará este jueves 19 de febrero de 2026, desde las 19:30 (hora de Ecuador), en el estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez.

Flamengo busca dar el primer golpe en Argentina

El ‘Mengao’, campeón de la Copa Libertadores 2025, no podrá contar con Gonzalo Plata, quien debe cumplir una fecha de suspensión tras su expulsión en la semifinal de la Libertadores 2025.

Gonzalo Plata no jugará debido a que está suspendido. EFE

La ausencia del extremo ecuatoriano, quien es titular habitual, representa una baja sensible en el esquema ofensivo del equipo brasileño.

Las otras ausencias que preocupan a Filipe Luís

Además, el director técnico Filipe Luís tampoco tendrá disponibles a los volantes Jorginho y Saúl Ñíguez, ambos afectados por molestias físicas. Pese a estas ausencias, Flamengo mantiene una base sólida y de jerarquía internacional.

El liderazgo recaerá en figuras como Lucas Paquetá, Giorgian de Arrascaeta y el goleador Pedro, piezas claves en el funcionamiento ofensivo del cuadro carioca.

Alineación de Flamengo (4-5-1): Rossi; Varela, Ortiz, Pereira y Sandro; Pulgar, Paquetá, Everton, Carrascal y Arrascaeta; y Pedro.

Lanús, con la ilusión intacta

Por su parte, Lanús llega motivado tras conquistar la Copa Sudamericana 2025 y buscará hacer valer su condición de local. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino solo tendrá la baja del volante derecho Raúl Loaiza por lesión.

Lanús busca sacar ventaja en su casa. EFE

El ‘Granate’ se apoyará en el poder goleador de Walter Bou y en la creatividad de sus mediocampistas Marcelino Moreno y Eduardo Salvio para intentar marcar diferencias en el duelo de ida.

Alineación de Lanús (4-5-1): Losada; Guidara, Izquierdoz, Canale y Marcich; Medina, Cardozo, Salvio, Carrea y Moreno; y Bou.

Dónde ver Lanús vs. Flamengo EN VIVO

En Sudamérica, el partido entre Lanús y Flamengo será transmitido EN VIVO por ESPN y la plataforma digital Disney+ Premium.

El encuentro de vuelta de la final de la Recopa Sudamericana 2026 se jugará el jueves 22 de febrero en el mítico estadio Maracaná, donde Flamengo intentará cerrar la serie ante su afición y levantar un nuevo trofeo internacional.

