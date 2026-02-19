LigaPro 2026: cómo influirá el Mundial 2026 en el calendario del campeonato

El Mundial se jugará de junio a julio, fecha en la que la selección ecuatoriana participará por segunda ocasión consecutiva

El Mundial 2026 se disputará entre junio y julio de la presente temporada.

La temporada 2026 de la LigaPro arrancará el 20 de febrero, en un año que estará inevitablemente marcado por la disputa del Mundial 2026, el evento futbolístico más importante del planeta.

La planificación del campeonato ecuatoriano no solo responde a la necesidad de cumplir con su calendario regular, sino también a la obligación de ajustarse a las fechas de la Copa del Mundo, que se desarrollará entre junio y julio.

Paralización de LigaPro

Con este escenario, la organización estructuró el torneo de manera que la primera parte pueda disputarse con normalidad antes del inicio del certamen internacional. En ese contexto, la Fecha 16 se jugará el 31 de mayo, convirtiéndose en la última jornada antes de la paralización oficial del campeonato.

El Mundial comenzará el 11 de junio y finalizará el 19 de julio. Durante ese período, la LigaPro entrará en receso para no coincidir con el desarrollo del torneo internacional. Ecuador disputará la fase de grupos los días 14, 20 y 25 de junio, enfrentando a Costa de Marfil, Curazao y Alemania, en ese orden.

Reanudación de LigaPro

En cuanto a la reanudación del torneo local, la LigaPro volverá a jugarse el 1 de julio, fecha en la que está programada la disputa de la Fecha 17. Es decir, tras la jornada del 31 de mayo, el campeonato se detendrá por poco más de un mes y retomará su actividad el 1 de julio, aún con el Mundial en curso.

La reanudación del 1 de julio marcará el inicio de una etapa particularmente exigente. Los equipos deberán gestionar con precisión la recuperación física y mental de sus planteles.

El desafío será doble, pues deben sostener la competitividad del torneo y adaptarse a un calendario que se comprimirá en la segunda mitad del año. Los cuerpos técnicos tendrán la tarea de equilibrar cargas, prevenir lesiones y mantener el rendimiento en un tramo decisivo de la temporada 2026.

