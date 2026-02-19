LigaPro 2026: así llegan Aucas y Mushuc Runa para la fecha 1

Aucas y Mushuc Runa abren su participación en la LigaPro 2026 con realidades distintas y planteles renovados

Algunos de los nuevos jugadores de SD Aucas, como Stiven Tapiero, Danny Luna y Romario Bolaños.

Sociedad Deportiva Aucas recibe a Mushuc Runa el sábado 21 de febrero, en el arranque de la LigaPro 2026. Los orientales serán locales en busca de su primera victoria con un plantel que ya no cuenta con varias de sus figuras, mientras que el Ponchito tiene listas sus cartas en ofensiva para hacerle daño a un Aucas en pleno proceso de construcción.

Con bajas importantes como las de Luis Cano (Barcelona SC), Jonnathan Mina (Barcelona SC), Ángelo Mina (Emelec) y Estalin Segura (Emelec), Aucas querrá derrotar a los de Echaleche, con nuevos nombres como: Danny Luna, Stiven Tapiero y Romario Bolaños (ex IDV que fue sancionado por alteración de documentos).

Mushuc Runa, en su afán de iniciar con tres puntos en el campeonato nacional esta nueva temporada, armó un equipo equilibrado, con jugadores que han destacado dentro del fútbol nacional y un experimentado atacante con paso por el fútbol extranjero. Renato Ibarra, Ronnie Carrillo, Darío Mina y José Hernández son algunos de los fichajes del Ponchito para este año.

Alineaciones de Aucas y Mushuc Runa este 2026

Renato Ibarra (D) es el flamante refuerzo de Mushuc Runa para este 2026. ROLANDO ENRIQUEZ

Norberto Araujo, DT de Aucas, ha planteado varios once en su pretemporada con los Orientales. El ultimo partido de preparación que jugaron los quiteños fue contra Barcelona SC en la Noche Amarilla en Quito, el pasado 13 de febrero, en donde fueron derrotados por la mínima en el Estadio Olímpico Atahualpa.

Los auquistas formaron así:

Hamilton Piedra

John Ontaneda

Luis Gustavino

Alex Zova

Carlos Cuero

Romario Bolaños

Stiven Tapiero

Agostino Spina

Andrés Mena

Danny Luna

Bruno Miranda

Por otra parte, Mushuc Runa ha sido discreto en cuanto a su once titular, jugando apenas un partido amistoso contra LDU en el Estadio Rodrigo Paz Delgado en el que cayó 3-1.

¿Dónde ver el Aucas vs Mushuc Runa?

El partido se disputará a las 14:00 del sábado 21 de febrero en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda, Quito, y será transmitido por la señal de Zapping en sus planes Pro, Plus y Premium.

