Elecciones en la FEF: Inscripciones en medio de la controversia

Los directivos Esteban Paz y Francisco Egas son rivales confirmados por el trono de la FEF para el periodo 2027-2031

El actual presidente de la Ecuafútbol, Francisco Egas, tiene a cuestas ya dos mandatos, antes fue titular de Universidad Católica.

Amigos en otro tiempo, rivales ahora. Francisco Egas y Esteban Paz serán los únicos candidatos a la presidencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), órgano máximo de este deporte a nivel nacional, tras inscribir el 18 de febrero de 2026 sus respectivas listas.

Lea también: Gobierno de Daniel Noboa eleva a $ 51,7 millones la inversión en deporte para 2026

Aunque está definido que las elecciones para el mandato 2027-2031 se desarrollen el próximo 17 de marzo, la polémica no se aparta del proceso, ya que la Ley del Deporte impediría que Egas sea elegido para un tercer periodo.

Pese a lo dicho, el actual mandatario procedió a registrar públicamente su candidatura. “El 78 % del padrón electoral respalda este proyecto, avalado por FIFA y Conmebol”, publicó el dirigente en su cuenta de X.

La defensa de Egas

Reprograman partido de Emelec. ¿Cuál fue la causa? Leer más

El respaldo al que se refiere Egas llegó hace unos días en una carta dirigida al secretario de la FEF, Nicolás Solines, en la que explica que, de acuerdo con sus estatutos y los de la Conmebol, “no se contempla limitación alguna en el número de mandatos presidenciales”.

Además, aclaró que hubo un cambio de estatutos y de dignidades, puesto que antes se llamaba directorio y, tras la reforma de 2022, impulsada por los dos organismos, pasó a conocerse como “consejo ejecutivo”. Justamente en estos dos conceptos se amparó Egas para lanzar su candidatura.

Sin embargo, la Ley del Deporte, a la que se debe regir la FEF, establece la prohibición de presidir la FEF por un tercer periodo, caso contrario vivirá lo que actualmente le pasa al Comité Olímpico Ecuatoriano, cuyo directorio no termina de ser reconocido por el Viceministerio local.

Denuncia abierta de Paz

Tras la oficialización de Egas, Esteban Paz denunció este 19 de febrero que habría encontrado otras circunstancias adicionales que harían nula la candidatura de su rival, a quien tildó abiertamente de “tramposo”.

El exdirigente de Liga de Quito aseguró que la lista de Egas recolectó respaldos de manera irregular antes del periodo oficial. El dirigente afirmó tener pruebas de apoyos firmados en hojas en blanco y sin fechas.

El dirigente de Leones FC, Esteban Paz (d) estuvo en el Liga de Quito cuando ganó la Copa Libertadores de 2008. ARCHIVO / EXPRESO

“Desde diciembre empezaron a recoger apoyos a escondidas. Como todo proceso irregular, levantaron firmas sin fecha e incluso en hojas en blanco”, manifestó el actual presidente de Leones FC.

De lo que se conoce, Paz estará acompañado en su lista por nombres como Karina Chango, vicepresidenta de Mushuc Runa y excontendiente de Egas en las elecciones de 2019: Antonio Valencia, propietario de AV25, Darwin Palacios, directivo de Orense, así como Carlos Estrada, de la Asociación de Manabí, entre otros.

Viceministerio responde

Ante el caso, el viceministro del Deporte, Roberto Ibáñez, respondió a EXPRESO la postura de la institución sobre esta situación. “Cada organismo tiene la autonomía de escoger cómo van a ser sus procesos eleccionarios. El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura esperará el expediente una vez realizado este proceso, verificará que todo se haya hecho cumpliendo la ley”, explicó.

Y agregó: “No estamos para prohibir elecciones, sino para garantizar que se desarrollen conforme a la ley. La FEF cuenta con autonomía para llevar adelante sus elecciones, tal como lo establece la Ley del Deporte”.

Elecciones

La elección se realizará el 17 de marzo durante el Congreso Ordinario del Fútbol Profesional, que se celebra cada cuatro años.

Para ser elegido, el candidato debe obtener la mayoría absoluta de los votos (la mitad más uno). En ese sentido, los 90 votos que existirán en la contienda se dividen de la siguiente manera: Los 16 clubes de la Serie A, y los 12 de la B, tienen derecho a dos votos cada equipo, para sumar 56; las 22 asociaciones provinciales tienen derecho a un voto.

RELACIONADAS Felipe Caicedo critica decisiones de Farías tras derrota de Barcelona

Mientras que el fútbol amateur podrá sufragar en seis ocasiones. Los seis votos restantes se reparten entre los equipos del fútbol femenino de salón y de playa, la Asociación de Árbitros, la de Futbolistas y la de Entrenadores.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ