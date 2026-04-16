Kendry Páez queda en ropa interior: la última del ecuatoriano que volvió a jugar y dar asistencia

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

Esto debes de saber Kendry Páez regresó a la acción con River Plate tras cinco partidos sin protagonismo y respondió con una asistencia decisiva.





El ecuatoriano lideró un contraataque preciso que terminó en el gol de Sebastián Driussi y el triunfo millonario.





El técnico Eduardo ‘Chacho’ Coudet volvió a confiar en Páez, quien firmó su mejor actuación desde su llegada al club.

Kendry Páez volvió a ser protagonista con River Plate en la Copa Sudamericana y lo hizo con una actuación que terminó siendo clave en el triunfo 1-0 ante Carabobo. El ecuatoriano ingresó desde el banco y respondió con una asistencia para Sebastián Driussi, pero su nombre también se hizo tendencia por un gesto que dio la vuelta al mundo, quedó en ropa interior.

El talentoso volante rompió una racha de cinco partidos alejado de la titularidad. No había tenido presencia en compromisos ante Estudiantes de Río Cuarto, Belgrano, Racing y Blooming, por lo que su regreso a escena generaba expectativa. El entrenador Eduardo ‘Chacho’ Coudet decidió devolverle minutos y el ecuatoriano respondió con personalidad y precisión en un momento clave del partido.

Un recuerdo de Páez que se hizo viral

La segunda asistencia en momentos claves

Páez ingresó a los 52 minutos en sustitución de Juan Fernando Quintero, quien salió lesionado. Apenas 14 minutos después, el ecuatoriano se adueñó de una jugada que definió el compromiso. Recibió el balón en el costado derecho, en su propio campo, y emprendió una carrera decidida hacia el arco rival.

Con velocidad y determinación, dejó a dos rivales en el camino y llegó hasta la medialuna del área. Allí apareció Sebastián Driussi acompañando la acción. Páez soltó el balón con precisión y el delantero argentino definió con un potente derechazo colocado que terminó en el fondo de la red, sellando el triunfo del equipo millonario.

Páez (i) asistió en la victoria 1-0 de River Plate ante Carabobo, en la Copa Sudamericana.Cortesía

Esta fue la segunda asistencia del ecuatoriano para Driussi, ya que anteriormente habían conectado ante Sarmiento de Junín en la undécima fecha del torneo argentino. Además, el rendimiento de Páez fue destacado con una calificación de 7.8, la más alta desde que viste la camiseta de River Plate.

Sin embargo, el momento más comentado llegó tras el pitazo final. Kendry Páez decidió regalar su pantaloneta a un hincha que le pidió un recuerdo desde la grada. El ecuatoriano se retiró del campo en bóxer y con la camiseta por encima, una escena que rápidamente se volvió viral en redes sociales y que refleja la cercanía del jugador con la afición.