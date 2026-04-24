Adrián Luna Martinetti listo para debutar en UFC Vegas 116: ¿cuánto marco en el pesaje oficial?

Publicado por Christian Flores Creado: Actualizado:

El ecuatoriano Adrián Luna Martinetti cumplió este viernes 24 de abril con el pesaje oficial y quedó listo para su esperado debut en la Ultimate Fighting Championship. Su estreno será este sábado 25 de abril en el evento UFC Vegas 116, donde enfrentará al experimentado inglés Davey Grant.

Con un registro de 135.5 libras, Luna Martinetti superó sin problemas la báscula en la división de peso gallo (135 libras), confirmando que está listo para uno de los combates más importantes de su carrera.

Debut histórico para Ecuador en la UFC

El guayaquileño llega a esta oportunidad tras conseguir su contrato en el Dana White's Contender Series en octubre pasado, una plataforma que impulsa a nuevos talentos hacia la élite de las artes marciales mixtas (MMA).

A sus 30 años, Luna Martinetti registra un impresionante récord profesional de 17 victorias y una sola derrota, posicionándose como una de las principales promesas del deporte ecuatoriano.

Un rival con experiencia en el octágono

Enfrente estará Davey Grant, peleador británico de 40 años con una amplia trayectoria en la UFC y un récord de 15 triunfos y 8 derrotas. Su experiencia representa un reto clave para el ecuatoriano en su debut.

¿Dónde ver UFC Vegas 116 en Ecuador?

El evento se realizará en el UFC Apex, ubicado en Las Vegas.

La cartelera completa de UFC Vegas 116 se podrá ver en vivo a través de las plataformas Paramount Plus y UFC Fight Pass.

Hora en Ecuador: 19:00 (cartelera principal)