Adrián Luna Martinetti en la UFC: fecha, rival y detalles del debut

Publicado por Christian Flores Creado: Actualizado:

Ecuador tendrá un nuevo representante en la UFC con el debut de Adrián Luna Martinetti en peso gallo (135 libras) durante la cartelera UFC Vegas 116, uno de los eventos más esperados de las artes marciales mixtas.

El guayaquileño enfrentará al británico Davey Grant en el UFC Apex de Las Vegas, Estados Unidos, en una velada que tendrá como combate estelar el duelo entre Sean Brady y Joaquín Buckley en la categoría wélter.

A pocas horas del combate, Adrián Luna asegura que llega con una preparación sólida y una estrategia definida para enfrentar su primer reto en la mayor organización de MMA del mundo.

“Me siento bien, ha sido un campamento muy fuerte. Esta será una pelea diferente, más completa, y no descuidaremos ningún detalle”, afirmó el ecuatoriano en declaraciones previas al combate.

Así llega Adrián Luna a la UFC

El ecuatoriano firmó con la UFC tras destacar en el Dana White’s Contender Series, donde venció al ruso Mark Vologdin por decisión unánime en una de las peleas más intensas del programa.

Con 30 años, Luna debutará con un récord profesional de 17 victorias y una derrota, además de una impresionante racha de 15 triunfos consecutivos.

Estos números lo posicionan como una de las principales promesas latinoamericanas del peso gallo, división en la que también compite Marlon ‘Chito’ Vera.

Antes de llegar a la UFC, el guayaquileño se consolidó como doble campeón gallo en la organización mexicana UWC, fortaleciendo su trayectoria internacional.

Estrategia para el debut

Luna anticipa una pelea inteligente, combinando striking y grappling según lo requiera el combate, sin ocultar su enfoque táctico.

“Estoy listo para cualquier escenario. Será una pelea muy interesante, pero hay que ver cómo se desarrolla”, señaló.

Davey Grant, un rival experimentado

Davey Grant representa una prueba exigente para el ecuatoriano, con un récord de 17 victorias y 8 derrotas, además de experiencia frente a rivales de alto nivel.

El británico es reconocido por sus combates intensos, varios de ellos premiados como “Pelea de la Noche”.

Un dato clave es que Grant ya conoce el estilo ecuatoriano, ya que enfrentó en dos ocasiones a Marlon ‘Chito’ Vera, uno de los referentes latinoamericanos de la UFC.

El debut de Adrián Luna marca un nuevo capítulo para Ecuador en la UFC, con altas expectativas sobre el rendimiento del guayaquileño en la división gallo.