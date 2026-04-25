UFC Vegas 116 | Adrián Luna Martinetti vs Davey Grant: Cartelera completa y guía para ver EN VIVO

Publicado por Christian Macías Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Adrián Luna Martinetti debuta este 25 de abril en UFC Vegas 116 ante Davey Grant.



Aljamain Sterling enfrenta a Youssef Zalal en duelo clave de peso pluma en el Apex.



El ecuatoriano Luna Martinetti busca repetir la victoria de Chito Vera contra el veterano Grant.

La jaula del Meta Apex vuelve a encenderse este sábado 25 de abril con una cartelera que promete técnica y, sobre todo, sangre nueva para la organización. UFC Vegas 116 no solo pone a prueba la vigencia de exmonarcas, sino que abre la puerta a la nueva generación del MMA latinoamericano en un evento que tiene a Ecuador en el centro de todas las miradas.

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El plato fuerte para la fanaticada tricolor es, sin duda, el estreno oficial de Adrián Luna Martinetti en el octágono más famoso del mundo. Tras conseguir su contrato en el Dana White's Contender Series en octubre de 2025, el guayaquileño finalmente hará su debut frente al experimentado británico Davey Grant.

Este combate no es uno más en la división de peso gallo. Para el público ecuatoriano, hay un antecedente difícil de olvidar: Davey Grant fue una de las víctimas de Marlon 'Chito' Vera en 2021. Ahora, Luna Martinetti llega con la misión de emular esa jerarquía y demostrar que Ecuador sigue siendo una cantera inagotable de talento en las 135 libras.

Aljamain Sterling vs Youssef Zalal en la cartelera estelar en UFC Vegas 116.CORTESIA

"Mi objetivo es iniciar con victoria y consolidar mi nombre en la élite", declaró Luna, quien realizó su campamento en el UFC Performance Institute de México junto a figuras como el compatriota Michael Morales.

Aljamain Sterling y Youssef Zalal: Pelea estelar en UFC Vegas 116

En el evento estelar, Aljamain Sterling y Youssef Zalal protagonizan un combate con lectura clara dentro del peso pluma. Es la clásica narrativa de experiencia frente a proyección: un excampeón consolidado contra un rival que busca dar un golpe sobre la mesa en la división.

Sterling: Llega con un perfil definido tras su exitosa etapa en el peso gallo. Su capacidad para dominar desde el grappling ha sido la piedra angular de su carrera. Ahora, bajo las luces de Las Vegas, necesita demostrar que su control es igual de asfixiante en un nuevo contexto competitivo.

Llega con un perfil definido tras su exitosa etapa en el peso gallo. Su capacidad para dominar desde el grappling ha sido la piedra angular de su carrera. Ahora, bajo las luces de Las Vegas, necesita demostrar que su control es igual de asfixiante en un nuevo contexto competitivo. Zalal: Se presenta como el "factor X". Un peleador versátil, de movimiento constante y volumen de golpeo. Su crecimiento exponencial lo ha llevado a este escenario principal, donde enfrentará su prueba de fuego definitiva.

Cartelera Completa de UFC Vegas 116

La acción comenzará este sábado 25 de abril con una mezcla de veteranos y prospectos que garantizan espectáculo de principio a fin.

Aljamain Sterling vs Youssef Zalal: peso pluma.

Rafa García vs Alexander Hernández: peso ligero.

Davey Grant vs Adrián Luna Martinetti: peso gallo.

Montel Jackson vs Raoni Barcelos: peso gallo.

Norma Dumont vs Joselyne Edwards: peso gallo.

Talita Alencar vs Julia Polastri: peso paja.

Rodolfo Vieira vs Eric McConico: peso medio.

Jafel Filho vs Lucas Rocha: peso mosca.

Marcus Buchecha vs Ryan Sean: peso pesado.

Mayra Bueno Silva vs Michelle Montague: peso gallo.

Jackson McVey vs Sedriques Dumas: peso medio.

¿A qué hora es la pelea de Adrián Luna Martinetti en UFC?

Las peleas estelares en UFC Vegas 116 están pactadas para iniciar desde las 19:00 (hora de Ecuador). En el caso del combate del exponente tricolor Adrián Luna contra Davey Grant estaría para las 20:30 aproximadamente.

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¿Por dónde ver la cartelera completa?

Desde los combates preliminares, proyectadas a iniciar desde las 16:00, este sábado 25 de abril, podrán disfrutarse por la señal de UFC Fight Pass y la plataforma de Paramount+.