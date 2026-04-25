¿Cuándo y a qué hora es Getafe vs FC Barcelona? Canales EN VIVO y alineaciones del partido de LaLiga

Publicado por Christian Macías Creado: Actualizado:

Esto debes saber El FC Barcelona visita al Getafe este sábado 25 de abril sin Lamine Yamal ni Raphinha.



Getafe busca consolidar su sexta plaza europea frente a un Barça que no gana en el Coliseum desde 2019.



Un tropiezo de Hansi Flick en Madrid reabriría la lucha por LaLiga a favor del Real Madrid.

El tramo decisivo de LaLiga llega este sábado 25 de abril al Coliseum Alfonso Pérez en un contexto de máxima tensión. El FC Barcelona, actual líder de la competición, visita al Getafe CF en el marco de la jornada 32, en un duelo que trasciende los tres puntos debido a las urgencias de ambos cuadros y al historial reciente que condiciona el encuentro.

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El conjunto dirigido por Hansi Flick arriba a la capital española con un panorama hospitalario crítico. La ausencia confirmada de Lamine Yamal, Raphinha y Eric García obliga al técnico alemán a reestructurar su esquema ofensivo y el equilibrio en la medular. Estas bajas suponen la pérdida de la verticalidad y el desborde que han caracterizado al equipo durante el presente curso.

La expedición blaugrana llega con "las orejas tiesas", conscientes de que el planteamiento de José Bordalás se prevé como una "encerrona" táctica. El sistema de bloque bajo y la alta intensidad defensiva del Getafe representan el escenario más incómodo para un Barcelona que suele sufrir ante equipos que reducen los espacios interiores.

El delantero del FC Barcelona Lamine Yamal (2i) se retira lesionado durante el partido de la jornada 33 de LaLiga que FC Barcelona y Celta de Vigo.EFE

Las estadísticas no juegan a favor de los catalanes. Acumula seis años sin conocer la victoria en el feudo madrileño. El último precedente positivo data del 28 de septiembre de 2019; desde aquel entonces, el registro es de cuatro empates y una derrota.

Este historial de esterilidad goleadora en Getafe mantiene en alerta al Real Madrid, que sigue de cerca el resultado del Coliseum. Un tropiezo del equipo de la Ciudad Condal reabriría oficialmente la lucha por el título liguero a falta de solo cinco jornadas para el final.

Por su parte, el conjunto local afronta el partido en su mejor momento de la temporada. Tras superar un inicio de campaña irregular, los pupilos de Bordalás han logrado una regularidad notable que los sitúa en la sexta posición, plaza que otorga acceso directo a la UEFA Conference League.

Para el Getafe, consolidar este puesto europeo pasa por hacer valer su localía y mantener el rigor defensivo que los ha convertido en uno de los rivales más difíciles de batir en casa.

Alineaciones posibles de Getafe y FC Barcelona

Getafe: David Soria; Femeníam Adqar, Djene, Boselli, Juan Iglesias; Javi Muñoz, Milla, Arambarri, Satriano; Luis Vázquez.

David Soria; Femeníam Adqar, Djene, Boselli, Juan Iglesias; Javi Muñoz, Milla, Arambarri, Satriano; Luis Vázquez. FC Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Pedri, de Jong; Fermín, Olmo, Roony; Ferran Torres

Hora y canales para ver el partido entre Getafe y FC Barcelona

El partido entre Getafe y FC Barcelona, por la jornada 33 de LaLiga en el estadio Francisco José Hernández, se podrá disfrutar desde las 09:15 de Ecuador en las señales ESPN 2 y Disne+ Premium (streaming).

Datos previos y estadísticas