Real Madrid volvió a ceder puntos y así queda la tabla ¿Cuánto le falta al Barça para ser campeón?

Publicado por Christian Macías Creado: Actualizado:

Esto debes saber Real Madrid empata 1-1 ante el Betis en Sevilla y se aleja a ocho puntos del liderato.



Error de Mendy en el minuto 94 permite el gol de Bellerín tras el tanto inicial de Vinícius.



Mbappé se retira lesionado el día de su cumpleaños y es duda para el cierre de LaLiga.

Lo que parecía una victoria estratégica en La Cartuja terminó en un funeral deportivo para el Real Madrid. Un error imperdonable de Ferland Mendy en el último suspiro (94') permitió que el Real Betis rescatara un empate 1-1, un resultado que deja a los de Álvaro Arbeloa prácticamente sin opciones de alcanzar a un FC Barcelona que ya acaricia el título.

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El Madrid dominó el marcador durante casi todo el encuentro gracias a la picardía de Vinícius Júnior, quien no desaprovechó un rebote corto del meta Álvaro Valles en la primera mitad. Sin embargo, la ventaja mínima siempre fue un terreno peligroso.

El gran protagonista bajo palos fue Andriy Lunin. El ucraniano firmó una actuación soberbia, deteniendo embestidas claras de Antony y Bakambu que mantenían el sueño de la remontada liguera vivo. No obstante, la falta de efectividad de Kylian Mbappé —a quien el VAR le negó un tanto por posición adelantada— impidió que los blancos cerraran el partido a tiempo.

Kylian Mbappé se lleva las críticas de los aficionados de Real Madrid.CORTESIA

Cuando el cronómetro agonizaba, llegó el colapso. Mendy, en un exceso de confianza ante la presión de Antony, perdió el esférico en una zona crítica. El balón cayó en los pies de Héctor Bellerín, quien con un disparo quirúrgico batió a Lunin, desatando la locura en las gradas béticas y el hundimiento anímico en el banquillo visitante.

La crisis no se limita a los puntos perdidos. Kylian Mbappé, en el día de su 27º cumpleaños, tuvo que abandonar el césped en el minuto 80 tras sentir un pinchazo muscular. Su marcha directa al vestuario enciende todas las alarmas en Valdebebas, especialmente ante el tramo decisivo del curso.

A esto se suman los cuestionamientos tácticos hacia Álvaro Arbeloa. La gestión del vestuario vuelve a estar bajo la lupa tras la decisión de dejar a Dani Carvajal inédito en el banquillo durante los 90 minutos, una apuesta arriesgada que, tras el error defensivo final, promete alimentar el debate en las tertulias deportivas.

Resumen del partido Real Betis vs Real Madrid

El Real Madrid se despide de Sevilla no solo con un punto insuficiente, sino con la sensación de haber entregado la corona en una distracción individual. Ahora, el equipo depende de un milagro matemático y de que la lesión de su estrella francesa sea menos grave de lo que su rostro reflejaba al salir del campo.

Próximo partido de Real Madrid en LaLiga

Jornada 34

Rival: Espanyol

Fecha: Domingo 3 de mayo

Hora: 14:00 (de Ecuador)

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