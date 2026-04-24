¿Cómo ver EN VIVO Independiente vs Liga de Portoviejo HOY en Copa Ecuador? Hora y canales del duelo

Publicado por Christian Macías Creado: Actualizado:

Esto debes conocer Independiente de Azogues y LDU Portoviejo cierran este viernes la fase 3 de Copa Ecuador por el último cupo.



La Capira, hoy en Serie B, busca sellar su pase a octavos visitando al cuadro blanquiazul en el Jorge Andrade.



Quien gane se unirá a los 15 clasificados, entre ellos El Nacional y 9 de Octubre, en la fase final.

Este viernes 24 de abril, el Estadio Jorge Andrade Santos será el escenario donde se cierre el telón de la Tercera Fase de la Copa Ecuador 2026. En un duelo con sabor a revancha y realidades distintas, Independiente de Azogues recibe a la Liga de Portoviejo para definir al último de los 16 clasificados a la siguiente instancia.

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Ambos equipos llegan con antecedentes recientes que marcaron sus destinos en el sistema de ligas del fútbol ecuatoriano:

Independiente de Azogues: El vigente campeón de la Segunda Categoría del Cañar busca sacudirse el polvo tras su amarga eliminación en la fase nacional el pasado septiembre, donde cayeron con un global de 5-4 ante Milagro FC, perdiendo la oportunidad de ascender.

El vigente campeón de la Segunda Categoría del Cañar busca sacudirse el polvo tras su amarga eliminación en la fase nacional el pasado septiembre, donde cayeron con un global de 5-4 ante Milagro FC, perdiendo la oportunidad de ascender. Liga de Portoviejo: La Capira vive un presente más dulce. Tras una campaña arrolladora en el ascenso 2025 —superando a rivales como Loja City, Búhos y Cuenca Juniors—, sellaron su regreso a la Serie B. Actualmente, los manabitas marchan séptimos en la división de plata con 4 puntos tras cinco jornadas.

César Espínola, delantero paraguayo, es uno de los más experimentados en Liga de Portoviejo.CORTESIA

El ganador de esta llave completará el cuadro de honor de los octavos de final. Hasta el momento, 15 clubes ya tienen asegurada su estancia en la próxima fase, destacando una mezcla interesante entre equipos de jerarquía y las sorpresas del ascenso:

Los clasificados a ls siguiente ronda de Copa Ecuador



El vencedor de este compromiso se unirá a un selecto grupo de clubes que ya esperan en la siguiente instancia. Hasta el momento, la lista de clasificados está conformada por equipos de diversas categorías y regiones, entre los que destacan San Antonio Fútbol Club, Daquilema, Insutec, Huaquillas, Cuenca Juniors, Juventud Italiana, La Unión, Santo Domingo, 9 de Octubre, Independiente Juniors, Astillero, El Nacional, Vinotinto Ecuador, Baños Ciudad de Fuego y Gualaceo.

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Para Independiente, la localía es la oportunidad de demostrar que pueden competir con equipos de categoría superior, mientras que para la Liga de Portoviejo, avanzar representaría un envión anímico vital para enderezar su rumbo en el torneo local de la Serie B.

Hora y canales dónde ver Independiente vs Liga de Portoviejo



El pitazo inicial, a las 18:00 (hora de Ecuador), marcará el destino de este último cupo copero en una noche que promete emociones en la capital de la provincia de Cañar. El partido entre Independiente y Liga de Portoviejo se verá por las señales de Dports y su plataforma digital DGO.