Organizar la Copa América 2032 puede ser una realidad para Ecuador

Publicado por JAIME FERNANDO JARAMILLO YEPEZ Creado: Actualizado:

La realización del 82° Congreso Ordinario de la Conmebol en Quito, que reunió el jueves a los máximos dirigentes del fútbol de la región, invitados especiales de la UEFA e incluso al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, abrió el debate sobre la posibilidad de que Ecuador sea sede de la Copa América 2032.

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Ante esto surgen preguntas claves: ¿Qué tan probable es que el país la pueda organizar? y ¿cumpliría los exigentes requisitos que solicita la Conmebol para otorgar las sedes de este tipo de eventos?

El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas, durante el cónclave sudamericano respondió y aclaró que es algo de mucho trabajo. “Hoy la Copa América ha crecido muchísimo y las demandas de infraestructura y de logística son muy grandes”, dijo tras el Congreso Conmebol.

Pese a la puntualización, recalcó que el país “siempre estamos abierto a propuestas como la de organizar el torneo”, pero por ahora el país tendría que trabajar muchísimo para poder albergar un certamen de esos.

Positivismo sudamericano

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, sí dejó abierta la posibilidad ecuatoriana sobre el tema. “Es algo que se está debatiendo y que lo tendrá que decidir el Consejo. Realmente hay mucho interés en que Ecuador sea sede, es una opción muy interesante, y vamos a tomar la mejor decisión para el fútbol”.

Por lo pronto, Estados Unidos, que organizó el campeonato en 2024, aparece para organizarlo en 2028, dejando abierta la edición del 2032 por lo que Ecuador deberá prepararse si quiere levantar la propuesta de sede en solitario o de forma conjunta con Colombia, como también se rumora.

Requisitos para el pedido

Entre los estrictos estándares que solicita Conmebol para presentar una propuesta de sede, que luego debe pasar a votación en el consejo de presidentes, se evalúa infraestructura, seguridad y logística.

Los estadios deben ser modernos (con aforos superiores a 30.000 y 50.000), iluminación LED reglamentaria, césped de alta calidad, así como capacidad hotelera, alto rango de tecnológica (internet) para la transmisión de partidos y conectividad de transporte.

Con esta referencia, el trabajo debería enfocarse en la remodelación de estadios como el histórico Olímpico Atahualpa de Quito, cuyas últimas mejoras significativas se produjeron para la Copa América en 1993.

El estadio Olímpico Atahualpa sería una de las sedes de una Copa América en 2032Cortesía

Para Jaime Ruíz, expresidente de la Concentración Deportiva de Pichincha (CDP), dueña del Atahualpa, los interesados deberían implementar una inversión considerable, sobre todo en infraestructura de los escenarios. “En el caso del Atahualpa, construir un nuevo estadio, dicho esto sí creo que Ecuador está en capacidad de organizar el torneo”, dijo.

Ruíz, quien fue presidente de la CDP cuando el país fue sede de la Copa América en 1993, consideró que existe también la infraestructura hotelera y de campos de entrenamiento para recibir a las selecciones. “En 1992 Quito fue sede del Campeonato Panamericano de Ciclismo, donde se recibió a delegaciones de 30 países”, recordó.

Sobre la modernización tecnológica y logística para la transmisión de los partidos que prioriza Conmebol, el productor de televisión Juan Carlos Chacha, asegura que el país cumple con esta regla.

“Estamos en capacidad de levantar la señal de los cotejos, prueba de ello son lo que se ha hecho en Eliminatorias o torneos internacionales de clubes. Quizás en lo que deberíamos mejorar es en salas de prensa o cabinas de transmisión”, enfatizó.

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