Dónde ver EN VIVO la pelea de Adrián Luna Martinetti y Davey Grant en la UFC

Publicado por Madelayne Iveth Lynch Lucas Creado: Actualizado:

El guayaquileño Adrián Luna Martinetti hará su esperado debut en el octágono de la Ultimate Fighting Championship (UFC) este sábado 25 de abril de 2026, enfrentando al experimentado británico Davey Grant en el evento UFC Las Vegas 116.

Luna Martinetti, de 30 años, consiguió su contrato con la UFC el 7 de octubre de 2025 tras una destacada victoria sobre el ruso Mark Vologdin en la cartelera del Dana White's Contender Series. Su pelea fue calificada como una de las mejores del evento, y tras imponerse por decisión unánime, se confirmó su ingreso a la mayor empresa de artes marciales mixtas del mundo.

Con un impresionante récord de 17 victorias y solo una derrota en su carrera, Luna Martinetti llega al octágono con un fuerte impulso y una gran reputación en el ámbito de las artes marciales mixtas.

Davey Grant, de 40 años, es uno de los peleadores más experimentados de la UFC, con un récord de 15 victorias y 8 derrotas. El británico, quien compite en la categoría de peso gallo (135 libras), ha ganado cuatro de sus últimos seis combates en la UFC, lo que lo convierte en un rival formidable para el debut de Luna Martinetti.

¿Dónde ver la pelea En Vivo?

La pelea de Adrián Luna Martinetti contra Davey Grant será parte de la cartelera estelar de UFC Las Vegas 116 y podrá ser vista en vivo a través de Paramount Plus y UFC Fight Pass.

El evento se llevará a cabo en el Meta APEX de Las Vegas, Estados Unidos, el sábado 25 de abril de 2026. La cartelera estelar comenzará a partir de las 19:00.

Este viernes 24 de abril, Luna Martinetti cumplió con el pesaje oficial, marcando 135.5 libras en la báscula, confirmando su participación en el evento.

Con una victoria ante Grant, el guayaquileño podría dar un gran paso en su carrera dentro de la UFC y seguir posicionándose como uno de los talentos más prometedores en las artes marciales mixtas.