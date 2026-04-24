Hinchada de Emelec celebra el nuevo uniforme y espera un cambio en el rendimiento

Publicado por Ginno Zambrano Creado: Actualizado:

Emelec vive una dualidad de contrastes. Mientras el departamento de marketing celebra el lanzamiento de una de las indumentarias más elegantes de la última década, la tabla de posiciones de la LigaPro 2026 dicta una realidad cruda: el Bombillo necesita puntos con urgencia para salir de la zona de peligro.

El retorno a las raíces: "La banda que nos cruza el corazón"

Bajo un concepto cargado de nostalgia, el nuevo uniforme principal de Emelec recupera el royal blue y una banda ploma reinterpretada en dos matices.

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Según el club, el diseño busca evocar la tradición eléctrica más pura, algo que la marca Adidas ha materializado con una estética sobria que ha enamorado a la hinchada.

Emelec está complicado en la tabal de la LigaPro 2026.MIGUEL CANALES

Identidad recuperada: Los aficionados coinciden en que se había perdido la esencia visual en ediciones pasadas.

Camiseta alterna: Apuesta por tonos grises y azul oscuro con patrones geométricos, rescatando el gris histórico del club.

Estética "limpia": La reducción de ruido visual (menos publicidad invasiva) ha sido clave para la aceptación de los socios.

"Estos diseños son los mejores de los últimos cinco años. El equipo se verá elegante, pero lo ideal es estrenarlos con una victoria", afirma Hugo Ramírez, hincha del club.

Un estreno de alto voltaje frente a Liga de Quito

El debut de la nueva armadura está pactado para este sábado 25 de abril de 2026, a las 17:00, en un escenario inmejorable: el Estadio George Capwell.

El rival, Liga de Quito, llega en la séptima casilla con 14 unidades, buscando escalar en la tabla a costa de la crisis azul.

La urgencia de Emelec en números:

Puesto actual: 13° en la LigaPro.

Puntaje: 11 puntos (Zona de clasificación al grupo de descenso).

Emelec busca vencer a Liga de Quito para ascender en la tabla de LigaPro 2026.CORTESIA

El ajedrez táctico: Bajas y regresos

El técnico Vicente Sánchez enfrenta el reto de traducir la elegancia de la camiseta en efectividad sobre el césped.

Aunque la defensa sigue mermada por la ausencia de Luis Fernando León, el ataque eléctrico recupera piezas clave para lastimar a los "Albos".

Emelec: Apostará por la dupla Francisco Pizzini y Luca Klimowicz en la ofensiva. El zaguero Stalin Valencia advirtió sobre la peligrosidad del contragolpe de Liga.