EN VIVO UFC: Adrián Luna Martinetti vs Davey Grant, hora, canal, streaming y canción del debut

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

Esto debes de saber Adrián Luna Martinetti debuta en la UFC ante Davey Grant este sábado desde las 19:00.



El ecuatoriano entrará al octágono con la canción Sueña del artista Gerardo Mejía.

La pelea forma parte del evento UFC Las Vegas 116 y se podrá ver por Paramount Plus y UFC Fight Pass.

El peleador ecuatoriano Adrián Luna Martinetti está listo para escribir una nueva página en su carrera al estrenarse en la UFC, la organización líder mundial de artes marciales mixtas (MMA). Su esperado debut será este sábado 25 de abril desde las 19:00, en el evento UFC Las Vegas 116, que se disputará en el UFC Apex, en Las Vegas, Estados Unidos, y podrá verse a través de Paramount Plus y UFC Fight Pass.

El guayaquileño, que desde 2025 forma parte de la élite del MMA mundial, competirá dentro de la división peso gallo (135 libras) y tendrá como rival al experimentado británico Davey Grant, en un combate que genera expectativa por el ascenso que ha mostrado el tricolor.

La velada contará además con un combate estelar de alto nivel entre Sean Brady y Joaquín Buckley, en la división peso wélter, lo que convierte a esta cartelera en una de las más atractivas del mes.

El guayaquileño de 30 años, Adrián Luna Martinetti, viene de un ascenso continuo. En 2025 firmó su contrato con la UFC luego de disputar ligas inferiores en distintos países.

La canción Sueña de Gerardo Mejía su favorita

Cada peleador de la UFC elige una canción especial para su entrada al octágono, y Luna escogió el tema Sueña, del artista ecuatoriano Gerardo Mejía, cuya letra simboliza la perseverancia y la lucha por alcanzar metas.

“Una vez dije que cuando esté en la UFC iba a entrar con ‘Sueña’, y eso se hará realidad. Gerardo Mejía lo sabe”, expresó el luchador ecuatoriano, quien además aseguró sentirse preparado para el reto.

“Me siento bien, ha sido un campamento muy fuerte. Esta pelea será diferente, más completa. No vamos a descuidar nada”, añadió.

Luna llega con números que respaldan su crecimiento: un récord profesional de 17 victorias y 1 derrota, además de 15 triunfos consecutivos, cifras que lo colocan como una de las grandes promesas latinoamericanas del MMA. Su estilo combina striking y grappling, lo que lo convierte en un rival versátil y peligroso dentro del octágono.

Adrián Luna Martinetti, luchador ecuatoriano de artes marciales mixtas

El salto definitivo del ecuatoriano se dio tras su destacada actuación en el Dana White’s Contender Series, donde venció al ruso Mark Vologdin por decisión unánime, en una pelea considerada de las más intensas del programa.

Antes de llegar a la UFC, también brilló como campeón en la promotora mexicana UWC, consolidando una trayectoria que ahora busca explotar en la vitrina más importante del mundo.