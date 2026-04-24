Asalto en el Capwell se vuelve viral tras quedar grabado en plena transmisión deportiva

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

Esto debe de saber Asalto armado con disparos ocurrió en plena transmisión en vivo fuera del estadio Capwell.





La periodista Sonia Pérez realizaba un informe deportivo cuando se desató el robo detrás suyo.





El momento de pánico quedó grabado en video y se viralizó rápidamente en redes sociales.

Momentos de tensión y miedo se vivieron la tarde de este viernes 24 de abril de 2026 en los exteriores del estadio George Capwell, cuando un asalto armado quedó registrado en plena transmisión en vivo y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

La periodista Sonia Pérez realizaba un reporte deportivo para las radios Diblu y Caravana, hablando sobre la actualidad del Emelec, cuando de forma inesperada se produjo un hecho delictivo justo detrás de ella. Mientras la comunicadora desarrollaba su informe, que incluía información relacionada con el defensor Luis Fernando León, un sujeto sacó un arma de fuego y empezó a asaltar a un hincha que se encontraba utilizando su teléfono celular.

Todo quedó en vídeo

Miedo en la cobertura deportivo en el Capwell

En cuestión de segundos, el ambiente cambió por completo. Se escucharon detonaciones que provocaron gritos de alerta entre los presentes. Varias personas comenzaron a exclamar “¡ladrón, ladrón!”, mientras otros intentaban alejarse del sitio para evitar quedar en medio de la peligrosa situación.

Desde el estudio principal, el comentarista Carlos Víctor Morales notó lo que ocurría en la parte posterior de la imagen y reaccionó de inmediato para advertir a la reportera. “Tenga cuidado, atrás suyo hay un hecho delictivo”, dijo en vivo, insistiendo además en que se retire del lugar para no exponerse al peligro.

El incidente, que ocurrió en una zona concurrida por hinchas previo a actividades deportivas, generó preocupación entre ciudadanos y comunicadores, ya que el video evidencia la rapidez con la que un acto violento puede desarrollarse incluso en medio de una cobertura periodística. Las imágenes circularon con rapidez en plataformas digitales, convirtiéndose en uno de los contenidos más comentados del día.