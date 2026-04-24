UEFA sanciona a Gianluca Prestianni con seis partidos por insulto discriminatorio a Vinícius Jr.

Publicado por Christian Flores Creado: Actualizado:

La UEFA sancionó a Gianluca Prestianni con seis partidos por conducta discriminatoria durante un partido de la Liga de Campeones entre Benfica y Real Madrid.

El hecho ocurrió el pasado 17 de febrero, en el duelo de ida de los dieciseisavos de final. Durante el encuentro, el futbolista del Benfica se dirigió a Vinícius Jr., quien denunció ante el árbitro, François Letexier, haber recibido un insulto.

Ante la situación, el árbitro activó el protocolo contra la discriminación y detuvo el partido durante varios minutos, siguiendo los lineamientos establecidos por la UEFA.

¿Qué dijo Prestianni tras el incidente?

Semanas después, el jugador argentino negó haber emitido un insulto racista. Sin embargo, en una entrevista con Telefe, reconoció haber utilizado un término ofensivo.

Prestianni afirmó que el insulto usado es común en Argentina, lo que generó polémica y críticas en el ámbito deportivo internacional.

Detalles de la sanción de la UEFA

Tras una investigación liderada por un inspector del organismo, la UEFA determinó que hubo conducta discriminatoria. Como resultado, el jugador fue sancionado con seis partidos, aunque tres quedan suspendidos por un periodo de prueba de dos años.

Además, la sanción incluye un partido ya cumplido de manera provisional durante el encuentro de vuelta disputado en el estadio Santiago Bernabéu.

Por último, la UEFA solicitó a la FIFA extender la sanción a nivel mundial, lo que podría afectar la participación del jugador en otras competiciones internacionales.