Presidente de la FIFA visita por segunda vez Ecuador

Publicado por JAIME FERNANDO JARAMILLO YEPEZ Creado: Actualizado:

El actual presidente de la FIFA, el italiano Gianni Infantino, se encuentra en Ecuador por segunda vez, tras visitar el país en 2021. Ahora lo hace para ser parte del 82.° Congreso de la Conmebol, que se reúne en Quito.

Además, aprovechó la oportunidad para sostener un encuentro con el primer mandatario, Daniel Noboa, en el Palacio de Gobierno, donde empezó la agenda en la capital del país.

Reunión con Noboa

En la cita, que tuvo lugar en el Palacio de Carondelet (Centro Histórico), también participaron el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y el titular de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Francisco Egas.

El titular de la Conmebol ratificó que en el encuentro se hablaría de “fútbol y el Mundial porque estamos a 49 días y estamos seguros de que será un éxito”, al tiempo que añadió que se conversaría sobre la propuesta de Ecuador de ser sede de la Copa América 2028.

La reunión fue reservada y sin acceso a los medios de comunicación; sin embargo, se conoció que trataron más temas inherentes al desarrollo del fútbol ecuatoriano y sudamericano.

Visitas anteriores

La llegada de Infantino es la tercera de un presidente de la FIFA, tras las visitas de Joao Havelange, una de ellas con ocasión de la organización del Mundial Sub 17 en 1995. Así como la de Joseph Blatter en 2010 para la inauguración de la Casa de la Selección en Quito.

Tras el cierre de la reunión con Noboa, los dignatarios de las entidades deportivas se dirigirán al Swissôtel, sede del Congreso Ordinario de la Conmebol.