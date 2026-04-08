Trámites cédula
Cédula con QR en Ecuador: guía para trámites y servicios digitales
La nueva cédula de identidad con código QR permite a los ciudadanos acceder de forma inmediata a trámites, programas y servicios gubernamentales
Lo que debes saber
- La nueva cédula con QR permite acceder a trámites y servicios públicos.
- Más de 14 millones de ecuatorianos ya cuentan con este documento.
- El proyecto facilita procesos como apostillas, denuncias, búsqueda de empleo y asistencia virtual.
El Registro Civil presentó el proyecto denominado “Tu cédula te conecta”. Con un simple escaneo desde el celular, permite a los ciudadanos acceder a información y trámites de ocho instituciones del Estado, sin necesidad de acudir físicamente a oficinas.
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Actualmente, más de 14 millones de ecuatorianos ya cuentan con la cédula de policarbonato que incorpora este avance tecnológico. El proceso de renovación no requiere turno, lo que facilita la transición hacia este nuevo formato.
Cómo usar el código QR en la cédula
El funcionamiento es sencillo y está diseñado para ser accesible a cualquier ciudadano:
- Verifique que su cédula tenga el código QR visible en el reverso.
- Abra la cámara de su celular y escanee el código.
- Dé clic en el enlace que aparecerá en pantalla.
- Acceda al portal de servicios del Estado.
- Explore las opciones disponibles y seleccione el trámite que necesite.
- Complete la solicitud ingresando datos o adjuntando información, como fotos o ubicación en caso de denuncias.
- Reciba notificaciones y haga seguimiento desde la misma plataforma.
Entre los servicios disponibles se encuentran: Presidencia de la República, Primera Infancia, Cancillería del Ecuador, Policía Nacional, Encuentra Empleo, Gob.Ec, Cédula Digital y Asistencia Virtual 119.
Avances tecnológicos en la cédula
El Registro Civil destacó que la nueva cédula es una de las más seguras de la región, al contar con más de 20 elementos de seguridad. Entre ellos se incluyen:
- Policarbonato de alta resistencia
- Chip con datos biométricos
- Impresión láser
- Hologramas
- Código MRZ
- Código QR como mecanismo de validación
Servicios y beneficios de la cédula con QR
El código QR en la cédula ecuatoriana ofrece a los ciudadanos un acceso inmediato a trámites y servicios públicos sin necesidad de acudir físicamente a oficinas. Con solo escanear el código desde un celular, se despliega un portal digital que conecta con instituciones como la Cancillería, la Policía Nacional y el Ministerio de Trabajo, facilitando procesos como apostillas, denuncias o búsqueda de empleo.
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🚨 INFORMA DE MANERA RESERVADA HECHOS DELICTIVOS DESDE EL QR DE TU CÉDULA— Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) April 7, 2026
📱 Ahora puedes reportar actos delictivos escaneando el QR de tu cédula de ciudadanía, donde podrás compartir información relevante sobre delitos o hechos de violencia.
🔎 Describe el lugar, fecha y… pic.twitter.com/f8mgcuQyLa
Además de simplificar trámites, esta herramienta reduce tiempos y costos, ya que evita largas filas y desplazamientos. Los usuarios pueden realizar solicitudes en línea, adjuntar documentos o información adicional, y recibir notificaciones sobre el estado de sus gestiones directamente desde la plataforma.