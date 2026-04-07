CNE desplegará brigadas para el cambio de domicilio por las seccionales 2026: ¿Cuándo?

Publicado por Daniel Alejandro Romero Páez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El cambio de domicilio electoral se podrá realizar solo del 8 al 17 de abril de 2026.

El trámite es gratuito y permite votar en un recinto cercano a la residencia.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) habilitará los cambios de domicilio electoral desde este 8 de abril de 2026. El plazo se extenderá hasta el 17 del mismo mes para quienes deseen sufragar cerca de su residencia en los comicios seccionales de noviembre próximo.

“Del 8 al 17 de abril de 2026, el Consejo Nacional Electoral (CNE) desarrollará la Campaña de Cambios de Domicilio Electoral, con el objetivo de facilitar que la ciudadanía ejerza su derecho al voto cerca de su lugar de residencia en las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2027”, señaló la entidad en un comunicado.

¿Qué es el domicilio electoral?

En cada elección, el CNE habilita recintos electorales para que los ciudadanos ejerzan su derecho al sufragio. Estos se ubican en distintos puntos de los cantones. Con base en la dirección registrada del votante, se asigna una Junta Receptora del Voto a la que deberá acudir.

Si el domicilio electoral ha cambiado, existe la posibilidad de actualizarlo mediante un trámite que puede realizarse de forma presencial o virtual. “El trámite es gratuito y puede realizarse de forma presencial en las delegaciones provinciales electorales y brigadas móviles a escala nacional, presentando la cédula de identidad”, informó el CNE.

Cabe recordar que, como parte de la organización de los comicios, el organismo despliega brigadas en puntos de alta concurrencia en distintas ciudades para facilitar el trámite. Estas estarán habilitadas hasta el 17 de abril de 2026.

Sobre el trámite virtual

“También está habilitado en línea a través del portal www.cne.gob.ec

y del aplicativo móvil ‘Cambio de Domicilio CNE’. En el exterior, el proceso se realiza de manera virtual o en las oficinas consulares”, señaló el organismo electoral.

El proceso digital se realiza en la página oficial del CNE y contempla los siguientes pasos:

Ingresar a la sección “Trámites y servicios”.

Hacer clic en “Servicios ciudadanos”.

Seleccionar “Cambio de domicilio nacional y exterior”.

Crear una cuenta de usuario.

Validar la cuenta con la cédula de identidad y una fotografía portando el documento.

El CNE recordó: “este trámite estará disponible únicamente del 8 al 17 de abril de 2026. De no realizarlo en este periodo, la ciudadanía deberá sufragar en su recinto electoral habitual”.