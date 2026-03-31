Dos meses antes de las primarias, ADN ya tiene candidatos: Esto dijo Daniel Noboa

El presidente de la República aseguró que su movimiento se referirá a las candidaturas la próxima semana

El movimiento oficialista ADN tiene listos a sus candidatos para las seccionales de 2026. Así lo aseguró el presidente de la República, Daniel Noboa, la mañana de este 31 de marzo de 2026.

(NO TE PIERDAS: Elecciones seccionales 2026: lista completa de autoridades que se elegirán en Ecuador)

La declaración la ofreció en una entrevista radial. Ante la pregunta sobre si ya existen posibles candidatos para Machala y la provincia de El Oro, el primer mandatario respondió: “Sí. Ya la próxima semana anunciaremos nuestros candidatos”.

Sin embargo, Noboa no quiso adelantar nombres, pese a que fue consultado directamente sobre Jimmy Blacio, quien fue gobernador de El Oro. En ese momento, señaló: “Ya la próxima semana lo verá. Tranquilo”.

Noboa sobre seccionales: cambio beneficia a Revolución Ciudadana y Pachakutik Leer más

Las primarias, según el cronograma electoral

Con este anuncio, ADN se adelanta incluso a la fecha prevista para las primarias en el nuevo calendario electoral. Según el cronograma, los procesos de democracia interna están fijados entre el 18 de junio y el 2 de julio de 2026. Es decir, más de dos meses antes de la habilitación de estos procesos, el movimiento oficialista ya presentaría a sus candidatos.

Cabe recordar que las seccionales de 2026 serán el primer proceso en el que participará ADN para disputar la dirección de los gobiernos locales. Actualmente, el oficialismo cuenta con aliados en distintos cantones y provincias que no pertenecen a esta organización.

Asimismo, ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca están administradas por la oposición, con cuyas autoridades el Ejecutivo ha mantenido confrontaciones directas.

Sobre el adelanto de elecciones

La decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de adelantar las votaciones del 14 de febrero de 2027 al 29 de noviembre de 2026 ha generado cuestionamientos desde organizaciones políticas, colectivos de la sociedad civil y otros actores. Incluso, la primera demanda de inconstitucionalidad contra la resolución ya fue presentada ante la Corte Constitucional.

El presidente Daniel Noboa hizo el anuncio sobre su movimiento este 31 de marzo de 2026.. Foto: Flickr

Sobre este tema, Noboa afirmó que la decisión beneficia al correísmo y a Pachakutik. “Basémonos en números antes que en mitos”, dijo.

Luego tomó como referencia los resultados que obtuvo durante las elecciones anticipadas de 2023 y en las generales de 2025. “Al ver en qué sector ADN es más fuerte y dónde débil; somos más fuertes en cabeceras cantonales y capitales de provincia de la Sierra que pueden ser menos afectadas por El Niño”, aseveró.

Afirmó que su movimiento fue más débil en las zonas rurales de los cantones de la Costa. Explicó por qué el cambio no lo beneficia: “¿A quién le hubiese convenido como partido que se haga el 14 de febrero con el agua hasta el pecho, al correísmo y a los pachas. ¿A quién le hubiese afectado más (el cambio a noviembre 2026) a nosotros. Porque le da acceso y asegura, así es la democracia, que la ruralidad de la Costa donde es más fuerte la oposición. Estamos garantizando que haya competencia”, dijo Noboa.

¡Garantizamos tu derecho a decidir en las urnas! 🇪🇨



🗓️ | Con base en información técnica de @Riesgos_Ec, el CNE actualizó el calendario de las #Elecciones2027Ec para asegurar el desarrollo adecuado de la jornada electoral 🗳️ y proteger la participación ciudadana en todo el… pic.twitter.com/KPhVjPrHmY — cnegobec (@cnegobec) March 31, 2026

Con estas declaraciones, el mandatario intentó decir que unas elecciones en noviembre, sin la incidencia del fenómeno de El Niño, permitirían una mayor participación de los votantes de zonas rurales, al reducir las dificultades de acceso a los recintos electorales.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!