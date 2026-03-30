Verónica Arias denuncia "fraude histórico" sobre elecciones seccionales adelantadas

La parlamentaria andina Verónica Arias afirmó que Ecuador enfrentará “las elecciones más fraudulentas de su historia”. El pronunciamiento se difundió el 30 de marzo mediante un video publicado en su cuenta oficial de X. En el mensaje cuestiona el adelanto del calendario electoral y el rol de las autoridades. El contenido se centra en críticas directas al Gobierno y al sistema electoral.

Arias aseguró que el Gobierno de Daniel Noboa teme competir en condiciones normales. Sostuvo que la administración actual “sabe que los números no le dan”. También señaló que la gestión oficial ha sido “nula frente a los grandes problemas del país”. Según su versión, el Ejecutivo intenta ganar “con trampas”.

La parlamentaria vinculó sus críticas a la derrota del oficialismo en la última consulta popular. Indicó que ese resultado demostraría que el Gobierno no puede competir en las urnas. En su mensaje insistió en que la estrategia sería modificar las reglas del proceso electoral. El objetivo, afirmó, sería evitar una derrota.

Calendario electoral y denuncias políticas en Ecuador

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En el video, Arias afirmó que se busca “limpiar la cancha de rivales”. Señaló que la oposición estaría siendo eliminada de la papeleta electoral. Mencionó directamente a Revolución Ciudadana y otros movimientos. Aseguró que se pretende borrar a estas fuerzas del escenario político.

La legisladora aseguró que solo quedarían candidatos de Acción Democrática Nacional. Según dijo, competirían contra aliados que “comparten intereses”. En su mensaje criticó el silencio de actores políticos ante la violencia y el desempleo. También mencionó problemas en el sistema de salud.

Arias sostuvo que existe una deuda estatal de más de 1000 millones de dólares con prefecturas y municipios. Afirmó que algunos actores guardan silencio para proteger contratos y beneficios. Señaló que estas decisiones afectan a los territorios locales. Su discurso vincula la situación económica con el proceso electoral.

El rol del CNE y el adelanto del proceso electoral

La parlamentaria cuestionó al Consejo Nacional Electoral (CNE). Lo calificó como “operador político” dentro del proceso. Criticó la explicación oficial de adelantar los comicios por el fenómeno de El Niño. Recordó que el país votó incluso durante la pandemia.

Según Arias, el cambio del calendario impediría la participación de nuevos candidatos. Afirmó que no habría tiempo suficiente para desafiliarse de movimientos suspendidos. Esto limitaría la posibilidad de postular por otras organizaciones. Lo describió como “la verdadera trampa”.

También cuestionó declaraciones de la Cámara de Comercio de Quito. Indicó que su presidenta justificó el adelanto para proteger el comercio en San Valentín. Arias calificó esa postura como “cinismo”. Sostuvo que el argumento no responde a la realidad política.

Insólitamente adelantan elecciones, utilizan el sistema judicial y electoral para borrar del mapa a la Revolución Ciudadana y otros movimientos políticos, encarcelan a opositores…. ¿Por qué el Gobierno de Daniel Noboa tiene tanto miedo de competir limpiamente en las urnas? Lo… pic.twitter.com/PC0isxrEXp — Verónica Arias (@veronicaariasf) March 31, 2026

Democracia, competencia y debate electoral

En el cierre del video, la parlamentaria defendió la necesidad de elecciones competitivas. Afirmó que sin rivales políticos “no hay democracia”. Añadió que el país enfrentaría “una dictadura disfrazada en la papeleta”. Concluyó preguntando a la ciudadanía por quién votará.

El mensaje generó debate en redes sociales tras su publicación. El contenido se enfoca en denuncias políticas sobre el proceso electoral. Hasta el momento, el pronunciamiento corresponde exclusivamente a su versión. La discusión pública continúa en torno al calendario y la participación política.

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