Multicomercio: Negocios reclaman por cobros de servicios básicos pese a paralización

Comercios en alrededores del centro comercial Multicomercio, que se incendió en Guayaquil, recibieron planillas de luz y agua

El incendio del centro comercial Multicomercio, que empezó el 11 de febrero de 2026 y se extendió por al menos cinco días, afectó también a los negocios adyacentes.

El incendio del centro comercial Multicomercio, ocurrido el 11 de febrero de 2026 en Guayaquil, sigue generando estragos económicos.

Comerciantes del sector denuncian que, a pesar de la inactividad forzada por el siniestro, las planillas de servicios básicos no dieron tregua.

El 17 de marzo se reabrió el acceso peatonal en las zonas aledañas a la estructura colapsada; sin embargo, el flujo vehicular continúa restringido.

Tras un mes de pérdidas, la mayoría de los locales han reanudado la atención, pero ahora enfrentan deudas acumuladas.

En algunos locales ubicados cerca del centro comercial Multicomercio se sigue con el retiro de mercadería, en una zona que aún no se recupera tras la emergencia. ANDREA REAL

Pagar 600 dólares por un local cerrado

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La administradora de una importadora de caramelos, con locales en la calle Cuenca, denunció que en su establecimiento más pequeño la planilla ascendería a 100,20 dólares.

En su segundo local, que sigue cerrado por el desorden tras el incendio, la factura alcanzaría los 600 dólares.

Aseguró que son los mismos valores que paga en un mes de atención normal. “Lo peor es que estaba todo apagado", sostuvo.

Además, durante las labores de los bomberos, se suspendió el servicio de energía eléctrica como medida de seguridad.

"Entonces, no entiendo cómo es que se generó la electricidad”, cuestionó indignada.

Moreno reveló que desde la empresa eléctrica le habrían dicho: “Pague y luego arreglamos”.

“En pandemia nos dijeron la misma situación y, ¿qué pasó? Hicieron un convenio, pero igual terminamos pagando”, expresó con ironía.

Para ella, sus ventas se han visto afectadas entre 70 % y 80 %, pero “los arriendos tampoco esperan”.

Multa por no pagar el servicio de agua en un local cerrado

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Al frente, William Guerrero, propietario de una inmobiliaria, afirmó que cuando llegó a abrir su negocio, ya había personal listo para cortarle el servicio de agua potable.

Envió a alguien para que realizara el pago en ese instante, por lo que no le suspendieron el servicio. Sin embargo, sí le cobraron una multa por pago atrasado.

“Ni llegó la planilla. ¡No estaba nadie (durante el mes de cierre)!”, reclamó la secretaria del edificio.

Guerrero explicó que no realizó el pago a tiempo porque la zona estaba cerrada y no les permitían ingresar.

“Es una injusticia”, se quejó el hombre, quien, a pesar de todo, pagó la multa por mora.

¿Qué dicen CNEL e Interagua sobre los cortes en zona del Multicomercio?

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La Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), indicó a EXPRESO que solicitó a los usuarios que se acerquen a la agencia en la ciudadela La Garzota, en el norte de Guayaquil, para analizar cada caso.

“Como no existió energía eléctrica, no se cobra lo que no se consume en el (sector) residencial. El comercial tiene otro tipo de particularidades”, explicó su vocero.

En cambio, la concesionaria Interagua afirmó que ya han atendido algunos casos y que “se ha definido a favor de los usuarios”. Es decir que se han eliminado multas y se continúa con la revisión de los cobros.

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