Apagones en Guayaquil: Usuarios reclaman por silencio de CNEL ante cortes imprevistos

Esperar el camión de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) para que su personal reconecte el servicio de energía eléctrica, se ha vuelto común en los barrios.

Siguen las molestias en Guayaquil, y cantones vecinos como Daule, debido a los cortes imprevistos de energía eléctrica. La Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) no ha dado una explicación oficial.

A inicios de marzo del 2026, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) dispuso cortes de hasta dos horas en Salinas, La Libertad y Santa Elena.

Esperemos no pasar de nuevo, de noche, casi 10 horas sin luz. La verdad, sí fue súper feo. Que nos den solución, que nos contesten por lo menos. Es lo único que queremos".

Víctor Cuesta Residente de la ciudadela Sopeña

Sin embargo, los habitantes enfrentaron suspensiones fuera del horario anunciado, que llegaron hasta cinco horas.

En 2024, Ecuador enfrentó apagones programados que se extendieron hasta catorce horas por día. Ahora la situación es distinta: las interrupciones son repentinas, se desconoce su duración y no se aclaran las causas.

La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, aseguró a Ecuavisa que estos cortes se deben a “tormentas eléctricas que dañan una subestación”. Este argumento fue cuestionado, al menos en Guayaquil y Samborondón.

Ciudadanos a CNEL: "Es increíble lo de ustedes, ya ni contestan"

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Para la ciudadanía, la explicación oficial no es suficiente. “Nadie nos dice lo que realmente está pasando. Se están dando cortes desde hace un par de semanas sin sentido, sin saberlo y CNEL calla. Queremos que nos digan la verdad”, se quejó Mónica Morales, residente de La Aurora, una de las zonas donde se han registrado los cortes.

En las quejas que los usuarios dejan en la cuenta @servicioscnelep, de X, se mencionan casos de entre trece y hasta cuarenta horas sin energía eléctrica, ya sea por cortes repentinos o por fallas en el sistema.

Al final, la problemática es la misma: alimentos que se echan a perder, refrigeradores que se dañan y vecinos que deben permanecer fuera de sus hogares.

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En la 20 y Alcedo tienen casi una semana sin luz eléctrica

Los problemas por reconexiones fallidas llegan a casos extremos, como el que se vive en el sector Isla San José Fénix, en 20 y Alcedo, en el suroeste.

Ahí sumaban 120 horas sin energía eléctrica desde el jueves hasta el lunes pasado. Ese día, en la noche, acudió personal de CNEL a reparar, pero el alivio duró 18 horas: a las 14:20 de este martes 24 de marzo de 2026 volvió a fallar el servicio.

6 días sin luz eléctrica acumulan los vecinos de las calles 20 y Alcedo, en el suroeste de Guayaquil

“Más de seis horas sin luz ya, para que en un par de días vuelva a ocurrir. Así ha pasado el último mes y medio. Uno podría tolerar un hecho aislado, pero ya no si pasa seguido”, reclamaba este martes 24 de marzo el usuario @CristhianIsm.

Tras varias horas de insistir por atención a CNEL, le indignaba la falta de respuesta. “Todavía sin luz. Es increíble lo de ustedes, ya ni contestan”, cuestionó.

Todavía sin luz es increíble lo de ustedes, ya ni contestan — CrIS (@CristhianIsm) March 24, 2026

Frente a estas denuncias, EXPRESO ha solicitado entrevistas a CNEL para conocer las causas de los apagones, si se prevén suspensiones a corto o mediano plazo y cuáles son los planes de contingencia; pero hasta la publicación de este reportaje, no hubo respuesta.

Los alimentos se dañan en las refrigeradoras debido a la falta de energía. Hay ciudadanos que pierden la inversión que han hecho para sus negocios. CARLOS KLINGER

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