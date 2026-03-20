Apagones en Santa Elena: Un mes de cortes de energía en horarios rotativos

Habitantes y negocios de Santa Elena cumplen un mes entre apagones y horarios que no se cumplen

Referencial. Un generador eléctrico es encendido en Santa Elena, donde los apagones mantienen a la población con cortes de energía en horarios rotativos desde hace un mes.

La paciencia en la Península se agota. Aunque la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) oficializó cortes de dos horas diarias desde el pasado 4 de marzo en Salinas, La Libertad y Santa Elena, la realidad en las calles es distinta: los habitantes denuncian que los apagones superan ya el mes de duración.

El origen del problema, según la versión oficial, se remonta a un fallo en la subestación Santa Elena registrado la noche del 28 de febrero. Sin embargo, el malestar ciudadano no solo nace de la falta de energía, sino del desorden. La comunidad asegura que los cronogramas publicados por la entidad son, en la práctica, "letra muerta", pues los cortes ocurren en horarios imprevistos, dejando a sectores enteros en la incertidumbre.

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El turismo, entre la oscuridad y las pérdidas

El impacto de la crisis eléctrica ha saltado de los hogares a las redes sociales, donde abundan videos de barrios en tinieblas y eventos sociales, como graduaciones escolares, realizados a la luz de las linternas de celulares. Pero el golpe más severo lo recibe la economía local. En declaraciones para Ecuavisa, Luis Tempemaguay, vicepresidente de la Cámara de Turismo de Santa Elena, advirtió que la crisis energética representa la "estocada final" para un sector que ya venía golpeado por la inseguridad.

"Nos cortan la luz justo cuando llega el turista. No podemos promocionar una provincia con escasez de agua y energía", lamentó el dirigente, señalando que destinos emblemáticos como Montañita y San Pablo están perdiendo competitividad frente a la falta de servicios básicos garantizados.

Generadores: un lujo que pocos pueden costear

Para sobrevivir, algunos locales comerciales han recurrido a generadores eléctricos, una inversión que resulta inalcanzable para los pequeños negocios que operan con presupuestos ajustados. Mientras el comercio intenta no quebrar, Celec asegura que trabaja en la incorporación de siete megavatios al sistema provincial, con la promesa de sumar otros 15 en el transcurso de esta semana. No obstante, para los peninsulares, las soluciones llegan a cuentagotas mientras el servicio sigue siendo intermitente.

Los pequeños negocios han empezado a instalar generadores para poder trabajar con normalidad JOFFRE LINO

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🔶Se ejecutan acciones técnicas para recuperar progresivamente la capacidad de suministro eléctrico en Santa Elena, mediante la incorporación de generación adicional y el desarrollo de una intervención estructural.



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