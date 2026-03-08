Edificio Multicomercio: ¿cuánto pagaron los afectados para retirar sus vehículos?

La extracción de autos y motos se desarrolla la mañana de este domingo 8 de marzo, bajo la supervisión de entidades

Labores de extracción de un vehículo atrapado en el edificio Multicomercio, la mañana de este domingo 8 de marzo.

En aproximadamente tres horas, una decena de vehículos, entre autos y motos, fueron retirados del edificio Multicomercio, la mañana de este domingo 8 de marzo de 2026.

Es el primer retiro que se registra luego del incendio que comenzó el pasado 11 de febrero y que se extendió por al menos cinco días.

El gerente de la empresa municipal de seguridad de Guayaquil, Segura EP, Álex Anchundia, recordó que la infraestructura quedó inhabilitada, por lo que solo corresponde retirar vehículos y objetos de valor para proceder a la demolición, que aún no tiene fecha.

El proceso para recuperar los vehículos se realiza bajo la supervisión de Segura EP, la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos.

Se monitorea cualquier movimiento del edificio, algo que hasta las 11:00 de este domingo no había ocurrido, dijo Anchundia.

Propietarios retiran sus vehículos en grúas, la mañana de este domingo 8 de marzo. JOFFRE FLORES

Propietarios de vehículos pagaron grúas para retirarlos del edificio Multicomercio

Los dueños de motos pagaron 250 dólares por la operación de la grúa. El valor ascendió a $ 550 para autos.

Los propietarios se organizaron y contrataron las grúas, manifestó Anchundia. Agregó que Segura EP se encarga de monitorear el proceso.

Los dueños de departamentos ubicados en el Multicomercio se acercaron al perímetro establecido por las autoridades para conocer detalles del proceso.

