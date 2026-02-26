Video evidencia nuevo robo en la ciudadela Guayacanes; vecinos claman por seguridad

La situación se ha vuelto insostenible, aseguran los habitantes de este sector del norte de Guayaquil

Agentes policiales recorren la ciudadela Guayacanes. Los vecinos piden que la institución mejore su estrategia para combatir a la delincuencia en ese sector.

El miedo sigue instalado en Guayacanes. Los vecinos de esta ciudadela del norte de Guayaquil denuncian que los robos se mantienen en diversos horarios, a pesar de los constantes reclamos por mayor presencia policial en la zona.

El último hecho delictivo ocurrió la mañana del miércoles 25 de febrero. A las 06:11, un ciudadano caminaba por una calle de la quinta etapa cuando fue interceptado por dos motociclistas. Al notar que iba a ser asaltado, el hombre comenzó a correr en dirección contraria.

Luego de varios segundos de persecución, el ciudadano logró librarse de los dos motociclistas, quienes huyeron raudos al no lograr su cometido. No obstante, entre los habitantes persiste el temor por el accionar de los delincuentes.

"Estos motorizados ingresan a Guayacanes desde la Autopista Narcisa de Jesús a tempranas horas, en una estrategia ya conocida y utilizada en la 1ra y 4ta etapa", expuso la cuenta de X Ciudadela Guayacanes, que recibe denuncias de robos por parte de vecinos de esa zona guayaquileña.

25 de Febrero, 06H11. Nuevamente moradores de la 5ta etapa son víctimas de la delincuencia, estos motorizados ingresan a Guayacanes desde la Autopista Narcisa de Jesús a tempranas horas, en una estrategia ya conocida y utilizada en la 1ra y 4ta etapa. pic.twitter.com/ZrIPdnr3Rs — Ciudadela Guayacanes (@Cdla_Guayacanes) February 25, 2026

Robos en Guayacanes: Delincuentes tienen hora y ruta fijas

Tal como reportó EXPRESO semanas atrás, los delincuentes tiene hora y ruta fijas para actuar en la ciudadela Guayacanes, según narraron vecinos.

Los asaltos ocurren, en su mayoría, entre las 06:00 y 08:30, lapso en el cual vecinos salen de sus viviendas para ir a sus lugares de trabajo o van a dejar a sus hijos a la escuela.

“Estos delincuentes tienen un circuito que va desde la avenida Antonio Parra; entran por cualquiera de las calles que unen con la Isidro Ayora, en Guayacanes, en la primera etapa. Van a lo largo de la Isidro Ayora y ahí entran por la avenida del Maestro”, explicó un líder comunitario a este Diario.

Los vecinos piden que, con esa información, la Policía pueda armar mejores estrategias para disuadir a los delincuentes. Y que aumente la frecuencia de las rondas de los uniformados, con el fin de reducir la cifra de robos.

