Robo en casas de urbanización en Samborondón: Así se habrían vulnerado los controles

Al menos en dos viviendas se habrían sustraido pertenencias durante la noche del 7 de febrero

Hay preocupación entre los residentes de esta urbanización de Samborondón, debido al ingreso de los delincuentes, pese a las medidas de seguridad.

Un hecho delictivo se registró la noche de este sábado 7 de febrero en una urbanización del cantón Samborondón, en la provincia del Guayas.

El incidente generó alarma entre los moradores debido a la modalidad empleada por los delincuentes y a la aparente vulnerabilidad de los sistemas de seguridad del conjunto residencial.

De acuerdo con información difundida inicialmente en redes sociales, cinco viviendas habrían sido afectadas por el robo.

Sin embargo, el comandante de la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), Walter Villarroel Trujillo, aclaró a EXPRESO que, tras las primeras verificaciones, solo dos domicilios resultaron perjudicados.

“El ingreso se dio en dos viviendas. En una de ellas se evidenció el forzamiento de las seguridades, mientras que en la otra no se detectaron daños visibles. Se presume que tres sujetos ingresaron al sector a bordo de un vehículo marca Kia, con placas de la provincia de Pichincha que no corresponderían al automotor”, explicó el jefe policial.

Sobre versiones que señalaban que las viviendas afectadas estarían ubicadas cerca del domicilio del ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, Villarroel indicó que esa información no ha podido ser confirmada hasta el momento.

Asimismo, aseguró que las unidades investigativas de la Policía Nacional se encuentran realizando las indagaciones necesarias para identificar y localizar a los responsables del hecho.

Así habrían ingresado los delincuentes

Por su parte, el mayor Orlando Posligua, jefe encargado del distrito Samborondón, indicó que no se registró ninguna alerta en la garita de acceso, por lo que se presume que los delincuentes habrían utilizado un tag o un código QR para ingresar a la urbanización.

“Según versiones de los guardias, en una de las viviendas afectadas no habita nadie desde hace aproximadamente seis meses, aunque en su interior se encontraban enseres pertenecientes a otra casa. Del otro inmueble se habrían sustraído joyas y dinero en efectivo. Además, el vehículo Kia Sportage fue captado por cámaras de seguridad dando dos vueltas al sector antes de ingresar a la vivienda”, detalló el oficial.

Villarroel agregó que en la casa deshabitada las seguridades fueron forzadas, mientras que en la otra vivienda los delincuentes habrían ingresado por la parte posterior, sin causar daños visibles.

No obstante, otra fuente policial señaló que las labores de control e investigación se ven limitadas por las restricciones de acceso impuestas por la propia urbanización.

“No sabemos cómo ingresan a robar si a nosotros no se nos permite el acceso. No se registró el forzamiento de las seguridades en la garita. En una de las viviendas sustrajeron joyas y dinero en efectivo. Conocimos del hecho a través del ECU-911”, indicó el oficial.

Moradores, que solicitaron la reserva de su identidad por motivos de seguridad, manifestaron que este no sería el primer hecho delictivo registrado en la urbanización.

Además, advirtieron que los delincuentes estarían utilizando métodos cada vez más sofisticados, como la obtención fraudulenta de códigos QR, para ingresar de manera ilícita a conjuntos residenciales cerrados.

La situación ha generado preocupación entre los habitantes, quienes solicitan reforzar los controles de seguridad y mejorar la coordinación con la Policía Nacional para prevenir nuevos incidentes.

