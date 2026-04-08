Corte de energía eléctrica afecta al norte de Guayaquil este miércoles 8 de abril: esta es la razón

Publicado por Edison Andrés García Yépez Creado: Actualizado:

Un inesperado corte de energía eléctrica afectó a los habitantes de varias ciudadelas ubicadas en el norte de Guayaquil, la tarde de este miércoles 8 de abril. El hecho complicó algunas actividades entre los ciudadanos.

El corte se registró cerca de las 12:30, según los residentes de varias etapas de Sauces y Alborada. En redes sociales, usuarios expusieron sus reclamos por la falta de electricidad en sus zonas.

"@CNEL_EP @servicioscnelep Por favor revisar urgente que no hay servicio eléctrico en Sauces 7, Sauces 2", señaló la usuaria Lourdes Rosero en su cuenta de X a las 13:05.

En Sauces 2 también se reportó el corte de electricidad. "Nos quedamos sin luz después de las 12, casi 12 y media. Hace algunas semanas sí tuvimos cortes breves y pensé que volvería rápido, pero ya llevamos más de una hora sin el servicio", expresó Martha Villegas, residente en esa ciudadela.

La usuaria Eli Bermúdez también se quejó en X. "Estamos sin luz en Sauces 2 mz 97 se fue hace una hora y no regresa. Nuevamente tenemos problemas con el servicio", expuso.

Apagón en el norte de Guayaquil: ¿qué dijo CNEL?

Ante las quejas por el sorpresivo corte del servicio de energía eléctrica en varias zonas del norte de Guayaquil, la tarde de este miércoles 8 de abril, la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) respondió.

A las 12:46, la entidad señaló en X: "Por solicitud del Cuerpo de Bomberos, se suspendió el servicio eléctrico en sectores de La Alborada, Sauces y zonas aledañas, tras un incendio de magnitud en una fábrica al norte de la ciudad".

CNEL indicó además que la medida fue adoptada para que el personal bomberil realice sus labores con seguridad y evitar otros riesgos.

Pasadas las 14:15, el servicio eléctrico fue restablecido en el norte de Guayaquil, según moradores de Sauces y Alborada.