Incendio en Mapasingue Este dejó daños: ¿Quién vivía en el departamento afectado?

Varias familias salieron de sus casas ante el temor por la emergencia ocurrida en el norte de Guayaquil

El incendio se registró en un departamento del último piso de esta casa de tres pisos, ubicada en Mapasingue Este, en el norte de Guayaquil.

Un incendio se registró este domingo 5 de abril de 2026 en una vivienda de tres plantas ubicada en la cooperativa Once de Febrero, en el sector de Mapasingue Este, al norte de Guayaquil.

El siniestro ocurrió aproximadamente a las 08:00. Varios moradores se percataron del fuego y alertaron de inmediato a sus vecinos, provocando que muchas familias salieran de sus casas.

El incendio se habría originado por causas aún desconocidas en un inmueble que funcionaba bajo la modalidad de alquiler. Las llamas se propagaron rápidamente por la estructura, incrementando el riesgo.

El denso humo negro que salía de la vivienda pudo observarse desde varias cuadras a la redonda, lo que llamó la atención de transeúntes y conductores que circulaban por el área.

Vecinos y transeúntes observaron el trabajo de los bomberos para apagar las llamas en el departamento afectado por el incendio de Mapasingue Este. FRANCISCO FLORES

¿Quién vivía en el departamento afectado?

Fotogalería del daño por la emergencia en un bus de Guayaquil Leer más

En el departamento afectado residía una joven; sin embargo, no se encontraba en el lugar al momento del incidente, lo que evitó posibles afectaciones personales.

Al sitio acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, quienes realizaron labores para controlar y extinguir el fuego.

Gracias a su intervención oportuna, la emergencia fue atendida y no se reportaron heridos ni víctimas mortales.

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