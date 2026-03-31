Inseguridad vial Guayaquil: En estas zonas se daña el servicio de CNEL por siniestros

Una docena de postes son afectados al mes por el impacto de vehículos en siniestros viales, en Guayaquil, informó CNEL

Un conductor de tráiler se estrelló contra un poste de alumbrado público en vía a la costa, el 4 de marzo de 2026, afectando al servicio de energía eléctrica en la zona.

Un promedio de doce postes de alumbrado público son dañados mensualmente en Guayaquil, debido a los impactos de vehículos en siniestros viales, según la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL).

En lo que va de 2026 se han reemplazado 27 postes por esta causa. Fueron 155 en 2025, sobre todo en sectores como los de vía Perimetral y vía a Daule, en el noroeste de la ciudad.

Uno de estos incidentes de tránsito ocurrieron el 4 de marzo de 2026, cuando el conductor de un tráiler se estrelló contra un poste de alumbrado público en la vía Perimetral, cerca del viaducto que conecta con vía a la costa.

Esto llevó a que los bomberos trabajaran para sacar al chofer de la cabina del vehículo pesado y que personal de CNEL trabaje para reconectar lo que fue afectado por el impacto.

Un día antes, el 3 de marzo, un camión recolector de basura provocó daños en un poste en el sector de Cristo del Consuelo, en el suroeste, según versión de un testigo.

Aunque esta vez el poste no pertenecía a CNEL sino a una empresa de telecomunicaciones, el daño afectó al sector y generó temor de que la estructura termine de caer sobre una vivienda.

Algo similar ocurrió el 30 de marzo anterior en el barrio del Seguro, en el sur. Édgar González reportó a CNEL que un bus rompió cables de energía eléctrica, lo que ponía en riesgo a transeúntes.

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Estos hechos de inseguridad vial no solo afectan a los bienes públicos y dejan a sectores sin luz eléctrica sino que también provocan muertes.

Así lo advierte el especialista en seguridad vial, Alberto Hidalgo, quien destaca la importancia de avanzar en el soterramiento de cables, para evitar tragedias por los cables que caen a la calzada.

Un siniestro vial, que dejó dos fallecidos, ocurrió el 27 de enero de 2026, cuando el conductor de un automóvil perdió el control y se estrelló contra un poste de alumbrado público.

El choque le provocó la muerte al hombre y a su acompañante, una mujer. Otras dos personas, ocupantes del automóvil, quedaron heridas.

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