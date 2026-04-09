Abogado de Aquiles Álvarez denuncia restricciones para defender al alcalde de Guayaquil

Publicado por Mónica Jara Chérrez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Abogado de Aquiles Álvarez denuncia restricciones para reunirse con el alcalde detenido en la cárcel del Encuentro.

Defensa afirma que la falta de privacidad vulnera derecho a la defensa en casos Triple A y Goleada.

Restricciones se agudizan tras fallo judicial; abogado Ramiro García busca que Álvarez se defienda en libertad.

Ramiro García, abogado de Aquiles Álvarez, denunció públicamente este 9 de abril de 2026 que el equipo defensor del funcionario ha tenido restricciones para reunirse vía telemática con el alcalde de Guayaquil, quien se encuentra detenido en la cárcel del Encuentro por dos órdenes de prisión en su contra por el caso Triple A y por quitarse el grillete electrónico.

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En un comunicado, su abogado manifestó que no pudo comunicarse con su cliente y que, tras casi una semana de haber presentado los pedidos para conectarse vía remota, recién pudo hablar con Álvarez el miércoles. Además, cuestionó la falta de privacidad que existe para que la defensa técnica coordine con el procesado la estrategia legal.

"Las conversaciones deben realizarse a través de un vidrio, sin privacidad y bajo presencia constante de personal policial, lo que impide un intercambio confidencial", señaló García.

El jurista, quien defiende a Álvarez en los casos Triple A, Goleada y por el retiro del grillete, atribuye que las condiciones se han complicado desde que el Tribunal de la Corte Provincial de Pichincha ordenó la revocatoria de la prisión preventiva contra el alcalde y sus hermanos, el pasado jueves 2 de abril. Sin embargo, recordó que las restricciones "vulneran el derecho a la defensa, comprometiendo garantías constitucionales como el debido proceso y la tutela judicial efectiva".

Las restricciones se repiten, dice García

García manifestó que este tipo de restricciones se han repetido en contra de su cliente, "sin que hasta el momento se hayan adoptado correctivos efectivos".

La revocatoria de la prisión preventiva dictada contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez no implicó su salida inmediata de la cárcel.Foto: Archivo

En ese sentido, instó a que se "restablezcan las condiciones adecuadas" para defender a Álvarez. "La comunicación reservada entre abogado y defendido no es una concesión, sino una garantía fundamental reconocida en la Constitución", enfatizó.

Buscan que Álvarez sea liberado

Según dijo antes el abogado a EXPRESO, la defensa tiene previsto emplear distintos recursos legales que permitan que Álvarez salga de la cárcel y se defienda en libertad.

Actualmente, él es el único de los procesados por Goleada que está en el Encuentro, luego de que sus hermanos obtuvieron medidas alternativas el pasado jueves. Ellos deben presentarse periódicamente en ese centro carcelario.